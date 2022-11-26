KOÜ’den Antalya’ya canlı yayın

Araştırma üniversiteleri arasında yer almak adına çalışmalarına hız veren Kocaeli Üniversitesi, Antalya’da düzenlenen Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi’ne canlı yayın ile bağlanarak canlı endoskopi gerçekleştirdi. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ev sahipliğinde yapılan canlı endoskopi yayınında, Kolanjioskopi, Mide ESD, POEM, Zor ERCP gibi çok sayıda işlem başarıyla gerçekleştirildi.

Avrupa standartlarının üzerinde sağlık hizmeti verilen Kocaeli Üniversitesi Poliklinik ve Tıp Eğitimi Uygulama Merkezi, sadece Kocaeli ve Marmara Bölgesi’nden değil, Türkiye’nin dört bir tarafından ve hatta yurtdışından da hasta kabul ediyor. Bu kapsamda son teknoloji ile donatılmış olan Kocaeli Üniversitesi Poliklinik ve Tıp Eğitimi Uygulama Merkezi Gastroenteroloji Ünitesi de her geçen gün önemli işlere imza atmaya devam ediyor. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası - 10. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Poliklinik ve Tıp Eğitimi Uygulama Merkezi Gastroenteroloji Ünitesi'nde gerçekleştirilen yayın ile Kocaeli Üniversitesi'nden Antalya’da kongreye katılan akademisyenler, uzmanlar ve araştırmacılara eğitimler verilerek, bilgiler paylaşıldı.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Cem Kalaycı ve Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün yaptığı canlı endoskopi yayınında, Rektör Prof. Dr. Hülagü de iki endoskopi gerçekleştirdi. Bir vaka da Kolanjioskopi, bir diğer vaka da ise Mide ESD yapan Prof. Dr. Hülagü, tecrübelerini Antalya’da kongrede bulunan Gastroenteroloji uzmanlarıyla paylaştı.

Prof. Dr. Emrah Alper, Prof. Dr. İrfan Koruk, Prof. Dr. Kamil Özdil, Doç. Dr. Ali Erkan Duman, Doç. Dr. Göktuğ Şirin ve Doç. Dr. Hasan Yılmaz gibi Gastroenteroloji alanında önemli akademisyenlerin de Hepatikogastrostomi, Zor ERCP, Double Balon Enteroskopi, Kolon ESD, POEM gibi birbirinden önemli ve zorlu endoskopi işlemlerini gerçekleştirdikleri canlı endoskopi yayını başarıyla sonlandı.