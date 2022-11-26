Kongreyi terk eden Kaman geri geldi! 

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. 400 delegenin oy kullanacağı kongreye çok sayıda protokol katıldı. İYİ Parti Kocaeli Eski Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Serdar Kaman’ın kongrede protokol koltuğunda yer ayırılmaması dikkat çekti. Üçüncü sıraya atılan Kaman, tepki olarak kongreyi terk etti. Sandıkların açılmasına kısa bir süre kala oy kullanmaya gelen Kaman vazifesini yaptıktan sonra salondan ayrıldı.