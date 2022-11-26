İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 3. Olağan Kongresi bugün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. 400 delegenin oy kullanacağı kongreye çok sayıda protokol katıldı. İYİ Parti Kocaeli Eski Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Serdar Kaman’ın kongrede protokol koltuğunda yer ayırılmaması dikkat çekti. Üçüncü sıraya atılan Kaman, tepki olarak kongreyi terk etti. Sandıkların açılmasına kısa bir süre kala oy kullanmaya gelen Kaman vazifesini yaptıktan sonra salondan ayrıldı.
26 Kas 2022 - 17:01- Siyaset Güncelleme: 26 Kas 2022 - 17:06
Kongreyi terk eden Kaman geri geldi!
İYİ Parti Kocaeli Eski Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Serdar Kaman, protokol koltuğunda üçüncü sıraya atıldığı için salonu terk etti. Kaman, sandıkların açılmasına 20 dakika kala oy kullanmaya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.