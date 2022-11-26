10 kişi ile daha iyisi olamazdı “2-2”

Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı’ndaki maçın 84. dakikasına 2-0 geride giren yeşil siyahlılar 84’te Hazarhan, 90+8’de Samed Ali’nin golleri ile 2-2’yi yakaladı ve Bursa’dan 1 puanla döndü.

MEHMET SAK 10 KİŞİ BIRAKTI

Mücadelenin 24. dakikasında Mehmet Sak gole giden rakibini düşürdüğü gerekçesi ile kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk 45 dakikada net pozisyonu Kocaelispor buldu ve Samed Ali’nin vuruşunda direği sıyıran top dışarıya çıktı. İlk yarıda kalesinde pozisyon vermeyen yeşil siyahlılar ikinci yarıya Cem Ekinci ile başladı. Bu futbolcu sağ bekte oynarken, Mehmet Yılmaz sol beke geçti.

82’DE 2-0 OLDU

Mücadelenin ikinci yarısında da 10 kişi olmasına rağmen pozisyonları bulan takım Kocaelispor’du. Samed Ali ile gole yaklaşan yeşil siyahlılar 79’da kendi kalesine golü atan taraftı. 55. dakikada Mertan’ın ters kafa vuruşu sonrası Kocaelispor geriye 1-0 düştü. Golden 3 dakika sonra oyuna sonradan giren Tugay sol köşeden topu ağlara gönderdi. “2-0”

SAMED ALİ ATTI 1 PUANI GETİRDİ

Kalan sürede tüm hatları ile rakibine yüklenen Kocaelispor 84’te farkı 1’e indirdi. Samed Ali’nin sağ çaprazdan çektiği şutta Veysel topu çıkardı, Hazarhan pozisyonu tamamlayan isimdi. “2-1” Maçın 90+8. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Cihat’ın pasında Samed Ali sol ayağı ile topu filelere gönderdi. “2-2” Maçta başka gol olmadı ve uzatmalarla birlikte toplam 77 dakika 10 kişi mücadele eden ve 2-0 geriye düşen Kocaelispor uzatmalardaki golü ile şehre 1 puanla döndü.

MAÇ BOYUNCA KÜFÜR ETTİLER

Maçın başından sonuna kadar küfür eden Karacabey taraftarlarından birisi Beykan’a yakın mesafeden ağır küfürler etti, buna çok sinirlenen Beykan’ı sakinleştirmek zor olmadı. Karacabey taraftarınıysa uzatma anlarındaki golü ile Samed Ali oldu. Bu beraberlikle puanını 35’e çıkaran Kocaelispor maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Kocaelispor önümüzdeki cumartesi Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.