Babacan yeni başkan seçildi!

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı 3’üncü Olağan Kongresi bugün İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur’un yeniden aday olmadığı kongrede Kadın Politikalarından sorumlu il Başkan Yardımcısı Ayşegül Babacan ve İl Yönetici Banu Aykan aday oldu. Daha önce adaylığını açıklayan İlçe Yöneticisi Hakan Tamer, Banu Aykan’a destek vermek için adaylıktan çekilmişti. Ayşegül Babacan beyaz liste ile seçimlere girerken Banu Aykan ise mavi liste ile seçimlere katıldı. 2 bin 518 üyesi bulunan teşkilatta 430 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Saat 17.00’da sandıkların açılması ile İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatının yeni başkanı belli oldu. Kullanılan 356 oyun 3 geçersiz sayıldı. 281 oy alan Ayşegül Babacan ilçe teşkilatının yeni başkanı oldu. Rakibi Banu Aykan ise 72 oy aldı.