Hakan Yağcıoğlu'nun 'Yeşil Siyah Bir Aşk Hikâyesi 1-2" kitabı 2.baskı yaptı

1986'dan bu yana meslek yaşantısında Kocaelispor ile ilgili ilginç detaylar ve anıların yer aldığı kitap, tam bir kaynak eser niteliği de taşıyor. Kocaelispor'un 37 yıldır en uzun süreli tek tanığı olan yazarın kitap dizisinin 15 kitaptan oluşması planlanıyor. Eser, toplamda 4500 sayfadan oluşacak. Hakan Yağcıoğlu'nun yeni kitabı Kocaelispor Kulübü, Kitap Keyfimm, Kocaelispor Store'dan temin edildiği gibi, adrese teslim gönderdim de sağlanabiliyor. kitapla ilgili [email protected] adresinden de bilgi alınabiliyo