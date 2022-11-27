Desteci: “Meclisteki PKK’lıların kökünü kazıyacağız”

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci Malatya ve Denizli’den bugün Kocaeli İzmit’e geldi. Milli İrade Meydanı’nın projesinin hala bitmemesi gerekçesiyle İzmit’te büyük toplantıların ve siyasi mitinglerin yapılacağı alan bir süreliğine kapatıldı. İzmit Kent Meydanı bugün Büyük Birlik Partisi ile ilk mitingine ev sahipliği yaptı. Kent meydanının etrafı saatler öncesinden polis mensupları tarafından güvenlik altına alındı. Miting öncesi Ozan Hamza Can partililere kısa bir konser verdi. Genel Başkan Mustafa Desteci’nin alana teşrif etmesiyle birlikte partililer ve vatandaşlar konuşma sırasında “Mecliste PKK istemiyoruz” sloganları attı. Desteci cevap olarak nasıl ki dağdakileri Türk silahlı kuvvetlerimiz kökünü kazıyorsa meclisteki PKK’lıların da kökünü kazımak bizlere düşüyor. Ve kazıyacağız inşallah” ifadelerine yer verdi.

“YAZIKLAR OLSUN SİZLERE”

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci, “Bugün Kocaeli’de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli kardeşlerim, 13 Kasım Pazar günü İstanbul’da saldırının niteliğini ve acımızı tarif etmekten aciz kaldığımız saldırılar gerçekleştirdi. Türk silahlı kuvvetleri başarılı bir şekilde bu harekatı yürütüyor. Yok edilmeyen bir tane terörist bulunmamalıdır. Nasıl dağdakileri Türk silahlı kuvvetlerimiz kökünü kazıyorsa meclisteki PKK’lıların da kökünü kazımak bizlere düşüyor. Ve kazıyacağız inşallah. Öyle derin gömelim ki bir daha kafalarını bile çıkartamasınlar. Kuyuya inmişse orada, ağaçların arkasına saklanmışsa orada bulup imha etmeli ve yok etmeliyiz. Anlaşılan odur ki Mehmetçiğin postalının basmadığı yerde bize hainlik etmeye devam edecekler. O halde ABD ne der demeden sınır boylarımız teröristlerden temizlenmelidir. Yapılan operasyonlara karşı duranlar terörün suç ortağıdır. Hiç kimse karnından konuşmasın. Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye bize yutturmaya çalışmasın. PKK neyse HDP’de odur. Sırtımızı PYD’ye dayadık diyenlerden Türkiye’nin hayrına bir şey gelir mi? Ordumuza destek olacak birkaç cümle bile olsa destek cümlesi kurmadılar. Çünkü yol arkadaşları HDP’den çekiniyorlar. Türkiye sınırların ötesinde Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonu yapıyor. CHP hayır oyu kullanıyor ben de inanıyorum ki milletimiz sandıklarda onlara hayır diyor. İYİ Parti devlet intikam almaz diyor, hanım efendiye Kocaeli’den sesleniyorum siz kahvaltı davetlerine gitmeye devam edin lakin biz onların ocağını söndürmeye devam edeceğiz. Taksim’de doğmamış çocuklarımızın katledilmesinin ardından Babacan terörü şeytanlaştırmayın diyor. Yazıklar olsun sizlere biz terörü yok etmeye devam edeceğiz.



