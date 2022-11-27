Desteci İmamoğlu’nu hedef aldı! “İstanbul Belediyesi terörün laboratuvarıdır”

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci Malatya ve Denizli’den bugün Kocaeli İzmit’e geldi. İzmit Kent Meydanı bugün Büyük Birlik Partisi ile ilk mitingine ev sahipliği yaptı. Kent meydanının etrafı saatler öncesinden polis mensupları tarafından güvenlik altına alındı. Yaklaşık 3 bin kişinin olduğu alanda açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı. Desteci, “Şimdilerde 6’lı masadakilerin bir kısmı “HDP’yle ilgimiz yok” diyor. Ama gerçeği yerel seçimlerde gördük. Sandıkta yaptıkları iş birliğini, belediyeleri yönetirken de devam ettiriyorlar. İstanbul Belediyesi bu iş birliğinin laboratuvarıdır. Bakmayın siz Sayın Akşener’in atarlarına, Pervin’le kayıkçı kavgasına. Eğer öyle olsa idi, İmamoğlu kendisini onlarla ağaç dikimine davet ettiğinde gerekli cevabı verirdi. Eğer samimi olsaydı; İstanbul Belediyesi başta olmak üzere, HDP ile iş birliği yaparak kazandıkları belediyelerde, terör örgütünün partisine üst düzey ve diğer kadrolar verildiğinde, gereğini yapar, buna müsaade etmezdi.

“UCUBE TARTIŞMALARA ENERJİ HARCIYORUZ”

Yaşadığımız zor günlerin arkasından, bence çıkarmamız gereken en önemli ders şu olmalı: Biz el ele verdiğimizde, birlik olduğumuzda, değerlerimize sarıldığımızda, hiçbir güç bizi yıkamaz, yok edemez. Bunun için “Şimdi Birlik Zamanı”, “Şimdi Büyük Birlik Zamanı “diyoruz. Karşılaştığımız hemen her meselede, yüzeyi kazıdığımızda karşımıza çıkan ABD, çekinmeden, “ Türkiye’de bir yönetim değişikliği gerçekleştireceklerini”, bunu da “muhalefetteki dostlarıyla birlikte yapacaklarını” söyleyebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için uydurma gerekçelerle, Türkiye’ye, ekonomik, askeri, siyasi yaptırımlar uyguluyorlar. “ABD’nin” ve “dostlarının” Türkiye’de yönetimi belirlemesine izin verecek misiniz? Elbette izin vermeyeceğiz. 2023’te sandık önünüze geldiğinde, bunca rezilliğe, bunca hainliğe “Dur!” diyecek misiniz? Dünyada ve bölgemizde, bizim dışımızdaki sebeplerden kaynaklanan problemlerle uğraşırken, bir yandan kendi içimizde yaşadığımız ucuz tartışmalarla vakit ve enerji kaybediyoruz” ifadelerine yer verdi.



