27 Kas 2022 - 15:25- Siyaset G: 27 Kas 2022 - 15:29

Desteci İmamoğlu’nu hedef aldı! “İstanbul Belediyesi terörün laboratuvarıdır”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci bugünkü Kocaeli Mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı. Desteci, “Şimdilerde 6’lı masadakilerin bir kısmı “HDP’yle ilgimiz yok” diyor. Ama gerçeği yerel seçimlerde gördük. Sandıkta yaptıkları iş birliğini, belediyeleri yönetirken de devam ettiriyorlar. İstanbul Belediyesi bu iş birliğinin laboratuvarıdır

Dilara Polat
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Desteci İmamoğlu’nu hedef aldı! “İstanbul Belediyesi terörün laboratuvarıdır” mask
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BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci Malatya ve Denizli’den bugün Kocaeli İzmit’e geldi. İzmit Kent Meydanı bugün Büyük Birlik Partisi ile ilk mitingine ev sahipliği yaptı. Kent meydanının etrafı saatler öncesinden polis mensupları tarafından güvenlik altına alındı. Yaklaşık 3 bin kişinin olduğu alanda açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef aldı. Desteci, “Şimdilerde 6’lı masadakilerin bir kısmı “HDP’yle ilgimiz yok” diyor. Ama gerçeği yerel seçimlerde gördük. Sandıkta yaptıkları iş birliğini, belediyeleri yönetirken de devam ettiriyorlar. İstanbul Belediyesi bu iş birliğinin laboratuvarıdır. Bakmayın siz Sayın Akşener’in atarlarına, Pervin’le kayıkçı kavgasına. Eğer öyle olsa idi, İmamoğlu kendisini onlarla ağaç dikimine davet ettiğinde gerekli cevabı verirdi. Eğer samimi olsaydı; İstanbul Belediyesi başta olmak üzere, HDP ile iş birliği yaparak kazandıkları belediyelerde, terör örgütünün partisine üst düzey ve diğer kadrolar verildiğinde, gereğini yapar, buna müsaade etmezdi.

“UCUBE TARTIŞMALARA ENERJİ HARCIYORUZ”

Yaşadığımız zor günlerin arkasından, bence çıkarmamız gereken en önemli ders şu olmalı: Biz el ele verdiğimizde, birlik olduğumuzda, değerlerimize sarıldığımızda, hiçbir güç bizi yıkamaz, yok edemez. Bunun için “Şimdi Birlik Zamanı”, “Şimdi Büyük Birlik Zamanı “diyoruz. Karşılaştığımız hemen her meselede, yüzeyi kazıdığımızda karşımıza çıkan ABD, çekinmeden, “ Türkiye’de bir yönetim değişikliği gerçekleştireceklerini”, bunu da “muhalefetteki dostlarıyla birlikte yapacaklarını” söyleyebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için uydurma gerekçelerle, Türkiye’ye, ekonomik, askeri, siyasi yaptırımlar uyguluyorlar. “ABD’nin” ve “dostlarının” Türkiye’de yönetimi belirlemesine izin verecek misiniz? Elbette izin vermeyeceğiz. 2023’te sandık önünüze geldiğinde, bunca rezilliğe, bunca hainliğe “Dur!” diyecek misiniz? Dünyada ve bölgemizde, bizim dışımızdaki sebeplerden kaynaklanan problemlerle uğraşırken, bir yandan kendi içimizde yaşadığımız ucuz tartışmalarla vakit ve enerji kaybediyoruz” ifadelerine yer verdi.
# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, polis

27 Kas 2022 - 15:25 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Başiskeleli - Sarayci birlik beraberlik diyor

ve peşinden de 16 milyon İstanbul'un yetki verdiği ve SARAYIN tüm keyfi ve haksız engellemelerine karşı önce insan - önce yandaşa değil vatandaşa hizmet diyerek

tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyarak HİZMET ÜRETEN İstanbul B.Şehir Bld Başkanına iftira atarak tetikçilik ve ayristirmaclik yapıyor.

Sahi bu desticinin oy oranı

yüzde 1 bile değil herhalde.

Oysa sayın Ekrem İmamoğlu

İstanbul halkından

yüzde 55 ile yetki almıştı.

Küçük çıkarları için

İftira ve ayrımcılık görevini yapıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 15:48
01

Kullar Ali - Mecliste heyetle ziyaret edenlere bir çift sözünüz yok mu cumhurun gözükmeyen ortağı.?'

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 15:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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