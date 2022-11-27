Polis memuru kalbine yenildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın(50) bir süredir kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Son olarak Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Aydın için 28 Kasım Pazartesi günü saat 11: 30’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek. Evli ve 2 çocuk babası olan Aydın’ın cenazesi düzenlenecek törenin ardından Kartepe Acısu Mezarlığında toprağa verilecek.