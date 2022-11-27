Çocuklara poğaça yapmaya gittiği dükkanında ölü bulundu

Olay dün Gölcük Şehitler Mahallesi Kocatepe Caddesi’nde meydana geldi. Gölcük’te geniş bir kesim tarafından Burhan Usta ismiyle tanınan Burhan Yalçın(62) dükkanında ölü bulundu. Poğaça ustası Burhan Yalçın uzun yıllar birçok firmada da çalıştıktan sonra emekli olmuştu. Akciğer kanserini yenen Burhan Usta mahallenin çocuklarına hediye etmek için hafta sonları dükkanında poğaça yaptığı öğrenildi. Dün yine çocuklara poğaça yapmaya giden Burhan Yalçın’dan haber alamayan yakınları dükkana gitti. Yalçın’ı hareketsiz halde yerde gören yakınları durumu 112 Acil Ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucunda Burhan Yalçın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. 2 çocuk babası Burhan Yalçın’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından bugün Kavaklı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığına defnedildi. Kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Polis konu ile ilgili inceleme başlatıldı.