Yüksek tansiyon deyip geçmeyin!

Hipertansiyon aslında kronik (devamlı) bir biçimde kan basıncının yüksek olma durumuna verilen isimdir. Normal tansiyon değeri için büyük tansiyon (Sistolik) 120- 110 mmHg, küçük tansiyon (Diyastolik) 80-70 mmHg olmalıdır. Bunun üzerindeki değerler yüksek tansiyon, altındaki değerler ise düşük tansiyon olarak değerlendirilir. Genç nüfus olarak gösterilen 30 yaş altında dahi yüzde 12 oranında hipertansiyon rahatsızlığının görüldüğünü belirten Medline hekimlerinden Dr. Ferit Şeyhzade, hipertansiyon belirtilerinin; baş dönmesi, baş ağrısı, ensede dolgunluk hissi, göğüs ağrısı, kulak çınlaması ve burun kanaması olduğunu söylüyor.

Kadınlarda erkeklerden daha sık görülen hipertansiyona birçok etken sebep olur. Bunlardan bazıları, beslenme şekli, obezite, hormonal bozukluklar, çeşitli kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, aktivite yetersizliği ve strestir.

Hipertansiyondan korunmak için bazı önlemler almak gerekir. Bunlardan en önemlileri;

* Egzersiz yapmak

* Aşırı kilolardan kurtulmak, diyet

* Sigarayı bırakmak

* Tuzdan ve tuzlu gıdalardan uzak durmak

* Sebze ve meyve yeme alışkanlığını arttırmak

* Stresten uzak durmak

* Yağlı ve yağda kızartılmış besinler, hamurlu yemeklerden, hamurlu tatlılardan, et ve etten yapılmış pastırma, sucuk, salam gibi ürünler ile sakatatlardan uzak durmak

* Tansiyonu düşüren sebze yemeklerine ağırlık vermek

* Katı yağlardan uzak durmak

Tansiyonun aniden çıkması durumunda bazı ani ve sonucu ciddi olabilecek rahatsızlıklar meydana gelir. Tansiyon yükselmesi durumunda ilk yardım olarak yapılması gerekenler hakkında Dr. Şeyhzade aşağıdaki konulara dikkat çekiyor;

Böyle durumlarda, hasta yatırılmamalı, sırtına destek konularak yaklaşık 45 derecelik açı ile oturtulmalı ve sakin bir ortamda dinlendirilmelidir. Hastanın kendi doktoru ile konuşarak önerileri doğrultusunda hareket edilmeli ve tansiyon düşmüyorsa ambulans çağrılmalıdır. Eğer hastada bilinç kaybı gelişirse mutlaka hava yolu açık tutularak ambulans ekibinin olay yerine gelmesi beklenmelidir.

Havalar soğudukça kalp ve damar hastalıkları artıyor!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Muharrem Arslandağ, kalp ve damak hastalıklarıyla ilgili bilgi verdi. Bilimsel yayınlara göre hava soğudukça kalp ve damar hastalıklarının görünme sıklığı artmaktadır. Özellikle kalp hızının ve tansiyonun soğuk hava nedeniyle artması kalbin yükünü de arttırmaktadır. Artan yük özellikle ağır yemekler ve ağır iş temposu ile birleşince kalp krizi kaçınılmaz olabilmektedir. Bu nedenle soğuk havada çok dolaşmak sakıncalıdır. Kısa süreli ve molalı yürüyüşler yapmak, kalbi ve tansiyonu çok yormamak önerilir. Azalan güneş ışığı nedeniyle D vitamini yapımı da azalacak ve kış aylarında vit D eksikliği çok görülecektir. Hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kalsiyum metabolizması çok önemli olduğu için vitamin D eksiği olan hastaların destek almalarında fayda vardır.

Azalan gündüz ışığı ve artan gece saatleri hormon dengesini de etkilemektedir. Uyku düzeni bu nedenle sekteye uğrar. Hareketsizlik insülin salgısını değiştirir. Aşırı karbonhidratlı ürünlerden uzak durulmalıdır. Yağ tutma ve kilo alma artar, su dengesi etkilenir; böbrek çalışması değişir. Tuz tüketimi azaltılıp daha çok su içilmelidir.

Mevsim hastalığı olmasa da kış aylarında daha sık görülen Grip ve benzeri virüs enfeksiyonları damar duvarının sağlamlığını azaltır. Bu da damardaki damar sertliği plağının çabuk kırılmasında yol açabilir. Plağın kırılması damarın tıkanmasına neden olur. Grip aşının önemi bu durumda ortaya çıkmaktadır. Hastalığın daha hafif geçmesi için zamanı gelince grip aşısı yapılması önerilir.