Yürüyerek gittiği acilden cenazesi çıktı

Derince Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak'ta ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan Kalbine yenildi. Babasının İzmit Yenidoğan'daki dükkanında çalışan Kalkan nefes darlığı şikayetiyle gittiği Seka Devlet Hastanesinin acil bölümüne gitti. Burada fenalaşarak kalp krizi geçiren genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalkan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Genç adam bugün öğlen namazına müteakip Evliya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.