KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI: 1-1

Kocaelispor dün Karacabey'de son dakikada attığı golle 2 berabere kalırken. Bu golün anlamı adeta üç puan gibi oldu. Zira zirve ortağımız Bucaspor, 10 kişi kaldığı Zonguldak deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Eski liderlerden İskenderun da sahasında Serik ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Kocaelispor ile Buca 35'er puanla yine grubun lideri olarak kaldı.

TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ

16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI