27 Kas 2022 - 16:05- Spor G: 27 Kas 2022 - 16:28

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI: 1-1

Erdem Övüç
SON DAKİKA Erdem Övüç Tüm Haberleri
KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI: 1-1 mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor dün Karacabey'de son dakikada attığı golle 2 berabere kalırken. Bu golün anlamı adeta üç puan gibi oldu. Zira zirve ortağımız Bucaspor, 10 kişi kaldığı Zonguldak deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Eski liderlerden İskenderun da sahasında Serik ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Kocaelispor ile Buca 35'er puanla yine grubun lideri olarak kaldı.

                                                                        TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ

                                                                                            16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
# Kocaelispor, Karacabey

27 Kas 2022 - 16:05 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.876.104 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Efsane Metin Uzuner Spor Tesisleri yenileniyor mask
Efsane Metin Uzuner Spor Tesisleri yenileniyor
1B’de Bağçeşme fırtına gibi başladı: 7-2 mask
1B’de Bağçeşme fırtına gibi başladı: 7-2
SAL B’de “GÜNEŞ” açtı mask
SAL B’de “GÜNEŞ” açtı
Beykan direkten döndü mask
Beykan direkten döndü
Fırat Gül: Hamlelerimin tamamı kazanmaya yönelikti mask
Fırat Gül: Hamlelerimin tamamı kazanmaya yönelikti
TKBL: İzmit Belediyespor: 82 – Elazığ İl Özel İdare: 76 mask
TKBL: İzmit Belediyespor: 82 – Elazığ İl Özel İdare: 76
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL