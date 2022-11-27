KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI: 1-1

Kocaelispor dün Karacabey'de son dakikada attığı golle 2 berabere kalırken. Bu golün anlamı adeta üç puan gibi oldu. Zira zirve ortağımız Bucaspor, 10 kişi kaldığı Zonguldak deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Eski liderlerden İskenderun da sahasında Serik ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Kocaelispor ile Buca 35'er puanla yine grubun lideri olarak kaldı.
TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN CETVELİ
16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.