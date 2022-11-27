TESK’ten muayene ücretlerine indirim talebi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşından itibaren araç muayene ücretlerinde yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılacağını anımsattı. Bu artıştan ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın etkileneceğine işaret eden Palandöken, ticari araçlar için her yıl zorunlu olan fenni muayene ücretlerine indirim yapılması gerektiğini savundu.
26 MİLYON ARACIN 10 MİLYONU TİCARİ
Palandöken, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 26 milyon araçtan 10 milyonunun ticari araç olduğunu kaydederek, şöyle dedi: “Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs gibi ticari araçlar ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü. Ancak pandemiden yeni çıkan esnafımız geçmişteki zararını karşılayamadı ve işleri henüz rayına oturmadı.
HER YIL ZORUNLULUĞU
Son bir yılda mazota gelen zamlarla birlikte belini doğrultamayan şoför esnafımız araç muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çekiyor. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için her yıl zorunluluğu olan ticari araç muayenelerine özel bir indirim sağlanmalı.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.