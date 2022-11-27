Kadınların işgücüne katılım oranı %35.6

Öğretmenlerin yüzde 57’sini, hakimlerin yüzde 52’sini, kamu ve vakıf üniversitelerindeki kadın öğretim görevlilerinin yüzde 51’ini, kamu çalışanlarının yüzde 42’sini artık kadınlar oluşturuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde muhalefetin, kadınların ekonomik hayata katılımıyla ilgili eleştirilerini yanıtlayan Oktay, kadın istihdamının artırılmasına için yapılan çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM

Oktay, “Aldığımız tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların işgücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmelere tanıklık etmekteyiz. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 35,6’ya ve kadın istihdam oranı aynı dönem için yüzde 25,3’ten yüzde 30,8’e yükselmiştir” diye konuştu.