Kadınların işgücüne katılım oranı %35.6

Öğretmenlerin yüzde 57’sini, hakimlerin yüzde 52’sini, kamu ve vakıf üniversitelerindeki kadın öğretim görevlilerinin yüzde 51’ini, kamu çalışanlarının yüzde 42’sini artık kadınlar oluşturuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde muhalefetin, kadınların ekonomik hayata katılımıyla ilgili eleştirilerini yanıtlayan Oktay, kadın istihdamının artırılmasına için yapılan çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.
İŞ GÜCÜNE KATILIM
Oktay, “Aldığımız tedbirler, hayata geçirilen yasal uygulamalar ve uyguladığımız teşviklerle kadınların işgücüne katılımları ve kadın istihdamı alanında önemli gelişmelere tanıklık etmekteyiz. 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılım oranı bugün yüzde 35,6’ya ve kadın istihdam oranı aynı dönem için yüzde 25,3’ten yüzde 30,8’e yükselmiştir” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.