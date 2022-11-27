BBP Mitingi beklenen ilgiyi görmedi!

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci Malatya ve Denizli’den sonra bugün Kocaeli İzmit’e geldi. Milli İrade Meydanı’nın projesinin hala bitmemesi gerekçesiyle İzmit’te büyük toplantıların ve siyasi mitinglerin yapılacağı alan bir süreliğine kapatıldı. İzmit Kent Meydanı bugün Büyük Birlik Partisi ile ilk mitingine ev sahipliği yaptı. Kent meydanının etrafı saatler öncesinden polis mensupları tarafından güvenlik altına alındı. Miting öncesi Ozan Hamza Can partililere kısa bir konser verdi. Mitinge 10 bin kişinin katılımı beklenirken edinilen bilgiye göre bin 700 kişi civarında vatandaş katıldı. Bunun yanı sıra BBP Genel Başkan Yardımcıları, BBP İl Yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

“3 BİN ÖĞRENCİMİZE YEMEK VERECEĞİZ”

BBP Genel Başkanından önce konuşan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, “1,5 yıl önce karanlığa mum yaktık 280 üyeyle aldığımız 5 bin üzerinde organik üyeye sahiptir ve kalabalıkta miting yapacak seviyeye gelmiştir. Tüm ilçe başkanlarıma minnetlerimi sunuyorum. Aşevi kültür merkezimizi açarak 3 bin öğrencimize yemek vereceğiz. Değerlerimiz uğruna Muhsin Başkanın kardeşleriyiz, vurguncu düzenle kavgayı seçmiş Mustafa Destici'nin kardeşiyiz. Kocaeli halkının hakkını savunacak bir teşkilat kurduk. Mazlum etrafına bakıp kimse yok mu bunun yeri BBP ve Alperen ocaklarıdır.

“KÖKLERİNİ KAZIYORUZ”

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci’nin konuşmasına başlamasıyla birlikte “mecliste PKK istemiyoruz” sloganlarının ardından “Nasıl ki dağdaki teröristlerin Türk silahlı kuvvetlerimiz kökünü kazıyorsa meclisteki PKK’lıların da kökünü kazımak bizlere düşüyor. Ve kazıyacağız inşallah. Öyle derin gömelim ki bir daha kafalarını bile çıkartamasınlar. Kuyuya inmişse orada, ağaçların arkasına saklanmışsa orada bulup imha etmeli ve yok etmeliyiz. Anlaşılan odur ki Mehmetçiğin postalının basmadığı yerde bize hainlik etmeye devam edecekler. O halde ABD ne der demeden sınır boylarımız teröristlerden temizlenmelidir. Yapılan operasyonlara karşı duranlar terörün suç ortağıdır. Hiç kimse karnından konuşmasın. Terör propagandasını hiç kimse ifade özgürlüğü diye bize yutturmaya çalışmasın. PKK neyse HDP’de odur. Sırtımızı PYD’ye dayadık diyenlerden Türkiye’nin hayrına bir şey gelir mi? Ordumuza destek olacak birkaç cümle bile olsa destek cümlesi kurmadılar. Çünkü yol arkadaşları HDP’den çekiniyorlar. Türkiye sınırların ötesinde Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonu yapıyor. CHP hayır oyu kullanıyor ben de inanıyorum ki milletimiz sandıklarda onlara hayır diyor. İYİ Parti devlet intikam almaz diyor, hanım efendiye Kocaeli’den sesleniyorum siz kahvaltı davetlerine gitmeye devam edin lakin biz onların ocağını söndürmeye devam edeceğiz. Taksim’de doğmamış çocuklarımızın katledilmesinin ardından Babacan terörü şeytanlaştırmayın diyor. Yazıklar olsun sizlere biz terörü yok etmeye devam edeceğiz.

“İSTANBUL BELEDİYESİ BU İŞİN LABORATUVARIDIR”

Şimdilerde 6’lı masadakilerin bir kısmı “HDP’yle ilgimiz yok.” diyor. Ama gerçeği yerel seçimlerde gördük. Sandıkta yaptıkları iş birliğini, belediyeleri yönetirken de devam ettiriyorlar. İstanbul Belediyesi bu iş birliğinin laboratuvarıdır. Bakmayın siz Sayın Akşener’in atarlarına, Pervin’le kayıkçı kavgasına. Eğer öyle olsa idi, İmamoğlu kendisini onlarla ağaç dikimine davet ettiğinde gerekli cevabı verirdi. Eğer samimi olsaydı; İstanbul Belediyesi başta olmak üzere, HDP ile iş birliği yaparak kazandıkları belediyelerde, terör örgütünün partisine üst düzey ve diğer kadrolar verildiğinde, gereğini yapar, buna müsaade etmezdi.

“ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI”

Yaşadığımız zor günlerin arkasından, bence çıkarmamız gereken en önemli ders şu olmalı: Biz el ele verdiğimizde, birlik olduğumuzda, değerlerimize sarıldığımızda, hiçbir güç bizi yıkamaz, yok edemez. Bunun için “Şimdi Birlik Zamanı”, “Şimdi Büyük Birlik Zamanı “diyoruz. Karşılaştığımız hemen her meselede, yüzeyi kazıdığımızda karşımıza çıkan ABD, çekinmeden, “Türkiye’de bir yönetim değişikliği gerçekleştireceklerini”, bunu da “muhalefetteki dostlarıyla birlikte yapacaklarını” söyleyebiliyor. Bunu gerçekleştirmek için uydurma gerekçelerle, Türkiye’ye, ekonomik, askeri, siyasi yaptırımlar uyguluyorlar. “ABD’nin” ve “dostlarının” Türkiye’de yönetimi belirlemesine izin verecek misiniz? Elbette izin vermeyeceğiz. 2023’te sandık önünüze geldiğinde, bunca rezilliğe, bunca hainliğe “Dur!” diyecek misiniz? Dünyada ve bölgemizde, bizim dışımızdaki sebeplerden kaynaklanan problemlerle uğraşırken, bir yandan kendi içimizde yaşadığımız ucuz tartışmalarla vakit ve enerji kaybediyoruz.

“PKK’NIN PARTİSİ KAPATILMALIDIR”

Vatandaş mecliste PKK istemediğin haykırıyor. O halde bize düşen görev bunların hepsinin dokunulmazlıklarını kaldırıp yargıya sevk etmek olmalı. Kapatma davasının bir an önce bitirilmesi ve PKK’nın partisi kapatılmalıdır. Biz kapatırsak yenisini açarlar diyorlar. İspanya kapattı yenisini açabildiler mi? Bırak partisini bakkal dükkanlarını kapattı. Barlarını kapattı. Bizde de açamazlar. Yeter ki karar verilsin. Efendim neymiş. Milyonlarca oy veren varmış. Sen pusulaya PKK’nın partisini alternatif olarak koyarsan vatandaşa neden oy veriyorsun diyemezsin. Sen önce devlet olarak pusulaya terör örgütünün partisini koydurmayacaksın. Ondan sonra vatandaşa doğruları açıkça anlatıp hep birlikte büyük Türk Milleti olarak devam edeceğiz.

Dilara POLAT