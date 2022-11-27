27 Kas 2022 - 16:38- Spor G: 27 Kas 2022 - 16:41

Derince harikası! “2-0”

Belediye Derincespor sezonun 14. haftasında 1922 Konya’yı konuk etti. Sarı lacivertliler inanılmaz mücadele ettiği maçı 2-0 kazandı ve puanını 26’ya çıkardı. Aç susuz yoluna emin adımlarla devam eden kahramanların maçını Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun da izledi

Erdem Övüç
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Derince harikası! “2-0” mask
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EFE, PENALTIDAN ÖNE GEÇİRDİ

Derince Stadı’ndaki maçın ilk yarısında oyunun mutlak hakimi Belediye Derincespor’du. Maçın henüz 14. dakikasında takımın yıldızı Uğurcan Bekçi sağ ayak arka adalesinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. 32. Dakikada Bertuğ’un şutunda rakip savunmanın koluna çarpan top sonrasında hakem Engin Atmaca penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen Efe nefis bir vuruşla takımını öne geçirdi.

BUZ GİBİ GOL GÜME GİTTİ

41. dakikada Bertuğ’un ortasında sahanın en kısa oyuncusu Furkan, 1.95’lik kaleci Ozan Can’ın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ve tertemiz bir gole imza attı. Hakem Engin Atmaca önce golü verdi ancak sonra Furkan’ın kaleciye faul yaptığı gerekçesi ile kararı iptal etti. Bu şok karara kimse inanamadı ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erdi.

PERDEYİ FATİH CİN KAPADI

İkinci yarıda konuk ekip oldukça etkiliydi ve 3 kez önemli tehlike buldu. Derince savunması ve kaleci İlker pozisyonlarda çok iyi işlere imza attı. Ramazan Özkabak, Uğurcan İkikardeş, Mehmet Tosun gibi isimlerden yoksun olan ve maçın başında da Uğurcan Bekçi’yi kaybeden Derince’de aylardır mali kriz yaşayan futbolcular aslanlar gibi mücadele ettiği maçın uzatma anlarında oyuna sonradan giren Fatih Cin’in harika golü ile farkı 2’ye çıkardı.

HAFTAYA ŞİLE YILDIZ İLE

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Belediye Derincespor tüm yokluklara rağmen hayli diri bir takım olan 1922 Konya’yı da devirmesini bildi ve puanını 26’ya çıkarıp haftayı 5. sırada tamamladı. Derince ekibi önümüzdeki hafta Şile Yıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Tüm takım çok iyi mücadele ederken Furkan Gedik bambaşka bir performans ortaya koydu. Olağanüstü bir futbol ortaya koyan ve net golü sayılmayan Furkan mücadelenin gizli kahramanıydı.

BELEDİYE DERİNCE: 2

1922 KONYA: 0

STAT: Derince

HAKEMLER: Engin Atmaca?, Aykut Yılmaz**, Volkan Boz***

BELEDİYE DERİNCESPOR: İlker Günay***, Muhammed Fatih****, Efe****, Kadir**** (Dk. 79 Hasan Bekil**), Bertuğ***, Tufan Deniz*** (Dk. 90 Berkay?), Furkan**** (Dk. 90+2 Osman Can*), İlker Cihan****, Tayfun***, Sercan****, Uğurcan Bekçi? (Dk. 14 Denizalp***) (Dk. 79 Fatih**)

1922 KONYA: Ozan Can**, Bartu**, Murat**, Hüseyin** (Dk. 58 İsmail Can**) Seçimcan**, Batuhan**, Hüseyin Mert** (Dk. 81 Emre*), Yaşar***, Kaan Mert** (Dk. 58 İsmail Can Kara **) Cihat**, Erkan**

GOLLER: Dk. 37 Efe (P), Dk. 90 +6 Fatih Cin (Derince)

SARI KARTLAR: Sercan, Kadir, İlker (Derince), Bartu, Batuhan, Yaşar (Konya)

# Futbol, takım, Deniz

27 Kas 2022 - 16:38 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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