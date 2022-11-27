‘2 milyon ton atık çöpten kurtulacak’

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği’nin (GEKADER) yaptığı araştırmalara göre 4 kişilik bir aile ayda 120 kilo geri dönüştürülebilir plastik atık üretiyor. Araştırma kişi başı günlük 1 kilo geri dönüştürülebilir atık oluştuğunu ortaya çıkarıyor. GEKADER Başkanı Fatih Eren, “TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlara göre Türkiye’de 23 milyon hane olduğunu gösteriliyor. Bu rakamları hesapladığımızda ise aylık 2.3 milyon ton plastik atık ortaya çıkarken, yıllık bazda ise 27.6 milyon ton geri dönüştürülebilir plastik atığın oluştuğunu görüyoruz” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamış olduğu 81 ildeki depozito sistemi ile birlikte yıllık 2 milyon ton plastik atığın yeniden ülke ekonomisine kazandırılması bekleniyor.