19 öğretim üyesi alınacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 19 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.