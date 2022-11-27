RS Otomotiv’den özel kampanya

Otomobilleri kış aylarının zorlu hava şartlarına hazırlamak adına RS Otomotiv Grubu birçok kampanyayı devreye almaya başladı. Kampanya kapsamında RS Servis’te yapılacak periyodik bakım işlemlerinde ön silecekler hediye edilirken, 950 TL’den başlayan avantajlı fiyatlar sunuluyor. Öte yandan 5 bin TL yerine 2 bin 900 TL’ye sunulan seramik kaplama hizmetinde 2 yıl garanti, ücretsiz bakım hakkı, ozon temizliği, klima temizliği, iç temizlik hediye ediliyor.