BBP’den Kocaeli basınına saygısızlık!

BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci Malatya ve Denizli’den sonra üçüncü mitingini bugün Kocaeli İzmit’te yaptı. İzmit Kent Meydanında gerçekleştirilen mitinge basına yer ayrılmadı. Haftalar öncesinden belli olan miting alanında basın mensupları için tek bir masa dahi ayırılmadı. Kocaeli basını mitingi ekipman sandığı üzerinde takip etmek zorunda kaldı. Zor şartlar altında haber yapmak zorunda kalan kimi basın mensupları yerde bağdaş kurarak haber yazdı.