KTO’dan Moldova çıkarması

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Oda organ üyeleri ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yer aldığı iş heyeti, ticari ilişkiler geliştirmek, devlet teşvikleri, gümrük ve lojistik alanındaki yasal düzenlemeleri incelemek üzere Moldova’da bir dizi ziyarette bulundu. Heyetin ilk durağı Moldova Kişinev Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliği oldu.KTO heyeti, Moldova Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel ve Moldova Ticaret Ateşesi Ahmet Numan Özyurt tarafından misafir edildi.

YAKIN İLGİ GÖSTERDİ

KTO iş heyeti yoğun ziyaret programına Moldova Ekonomi Bakanı Dumitru Alaiba’yi makamında ziyaret ederek devam ederken, Moldova Yatırım Ajansı Genel Direktörü Dorina Gudima bir diğer ziyaret durağı oldu. Bakan Alabai ve Direktör Dorina heyeti üst düzeyde ağırlarken Türk misafirperverliğini aratmadı.

PROTOKOL İMZALANDI

Körfez Ticaret Odası heyetinin yoğun ziyaret programının önemli noktalarından biri Moldova’nın TOBB’u sayılan Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretiydi. Moldova TSO Başkanı Sergiu Harea organizasyonuyla ikili görüşmeler sağlandı. Ayrıca iki kurum arasında sağlanan iyi diyalog ve samimiyet sonucunda “Kardeş Oda Protokolü” imzalanarak, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir adım atıldı.

TİCARİ İLİŞKİLER

Moldova Ticaret ve Sanayi Odası’nda konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk “ Moldova Ticaret Sanayi Odası ile iş birliğimizi üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Kardeş Oda olarak ikili görüşmeler ve ziyaretler organize edebilir, ticaretimizi karşılıklı olarak geliştirebiliriz. Coğrafi yakınlığımız, hükümetlerimizin iyi ilişkileri ve tam desteği göz önünde bulundurulduğunda, Türk ve Moldovalı iş insanlarının ülkelerimizin kalkınma sürecinde anahtar rol oynadığı söylenebilir.” dedi.

PROJELER İNCELENDİ

KTO iş heyeti ziyaret programı Kişinev Belediye Başkan Yardımcısı Olga Ursu ve Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov’in; ticareti geliştirmesi üzerine yürüttükleri projeler hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Ardından Komrat Başkonsolosumuz Hasan Akdoğan ziyaret edildi.

GAGAVUZ TÜRKLERİ

Gagavuz Devlet Başkan Yardımcısı İvan Kolioglo, Gagauzya Yatırım Ajansı Direktörü Sergey Bolgar, Gagauzya TSO Başkanı Mihail Paşalı ve üyelerle serbest ticaret bölgeleri ve ticaret potansiyelleri üzerine görüşmeler sağlandı. KTO Başkanı Recep Öztürk değerlendirmelerde bulunarak “Türk yatırımcılar, Gagavuz iş dünyasıyla kolayca iş geliştirebilir. Bunun yanı sıra bölge, Karadeniz ve Tuna Nehri'ne uluslararası gemilerin geçişini kolaylaştıran Serbest Ekonomik Bölge, liman ve Komrat Endüstri Parkı ile ekonomik teşvik alanları değerlendirilebilir” dedi.