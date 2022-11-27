27 Kas 2022 - 17:22- Eğitim G: 27 Kas 2022 - 17:36

Erdoğan, KOÜ’de rektör olarak kimi atayacak?

Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) rektörlük için toplam 20 kişinin başvurduğu öğrenildi. YÖK, listeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bildirdi. Erdoğan, yapacağı değerlendirme sonucunda yeni rektörü atayacak
Erdoğan, KOÜ’de rektör olarak kimi atayacak? mask
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Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) şu sıralar kimin rektör olarak atanacağıyla ilgili büyük bir merak var. Kocaeli Üniversitesi’nde iki dönemdir (8 yıl) rektörlük koltuğunda oturan Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün resmi görev süresi 21 Kasım’da doldu. KOÜ rektör adaylığı için toplam 20 kişi başvurdu.

YÖK’TE TANIŞMA TOPLANTISI

Rektörlük için başvuranlar 3 Kasım tarihinde Yüksek Öğrenim Kurumu’nda (YÖK),tanışma toplantısına çağrıldı. YÖK, rektörlük için başvuranların isimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Erdoğan da yapacağı değerlendirme sonrasında bu isimlerden birini rektör olarak atayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapacağı inceleme sonrasında KOÜ’ye rektör atayacak.

GÖREV SÜRESİ 21 KASIM’DA DOLDU

İki dönemdir Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü yapan Sadettin Hülagü’nün görev süresi 21 Kasım’da doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hülagü’yü tekrar rektör olarak atama ihtimali de bulunuyor.

İŞTE KOÜ REKTÖRLÜĞÜ İÇİN BAŞVURU YAPANLAR (alfabetik sıra) 

Ayhan Orhan (Kocaeli Üniversitesi İİBF Fakültesi)

Bahattin Türetken (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Bekir Çakır (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Burcu Candan Çam (Kocaeli Üniversitesi İİBF Fakültesi)

Fadime Sertçelik (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Ünv.SBF Öğretim Üyesi)

İbrahim Kılıçaslan (TÜBİTAK MAM Eski Başkanı)

İlhan İçen (İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Kadri Süleyman Yiğit (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Muhsin Halis (Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı)

Mücahit Opan (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Nurettin ABUT (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi)

Recep Tarı (Kocaeli Üniversitesi İİBF Fakültesi)

Sami Karacan (Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi)

Soner Şahin (Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

Vasfi Haftacı (Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi)

Yasin Kişioğlu (ÖSYM eski Başkan Yardımcısı)

Yaşar Bülbül (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yrd.)

Zafer Cantürk ( Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başhekim)

Zafer Utkan (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekan)

# ateş, Kocaeli Üniversitesi

27 Kas 2022 - 17:22 - Eğitim

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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