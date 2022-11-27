SP İzmit’te Başkan Karaturp oldu

SİYASİLER KATILDI

Saadet Partisi İzmit İlçe Teşkilatı bugün genel kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut ilçe başkanı Murat Karaturp yeniden aday oldu, karşısına aday çıkmadı. Luxor Garden Hotel'de gerçekleşen genel kurula; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönem İl Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Birol Aydın, İl Başkanı Zafer Mutlu, DP İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve partililer katıldı.

SAADET VAR

Bir kez daha göreve seçilen Murat Karaturp, “102 mahallesi ile Kocaeli denilince akla ilk gelen ilçedir İzmit. Köyleri ile birlikte çok zengin bir ilçede yaşadığımızın farkındayız. Burası bir emekçi şehri ve biz de emekçilerin sorunları için çalışmalarımızı yapıyoruz. Saadet Partisi umuttur. Bu sorumlulukla çalışmalarımıza hız vereceğiz ve seçim gününe kadar ter dökeceğim. 'Saadet var' diyerek hareket edeceğiz ve çalışacağız” dedi.

BAŞARILI OLACAĞIZ

İl Başkanı Zafer Mutlu, “Parti olarak çok sıkıntılı günlerden geçtik, bölündük. Milli görüş bugüne kadar varlığını korudu ve bundan sonra da koruyacak. Biz bu sıkıntıların çözümü için bir araya gelmiş olan Millet İttifakı olarak seçimde başarılı olacağız" diye konuştu. Birol Aydın ise, “Allah hem Samet beyden hem bugüne kadar görev almış olan herkesten razı olsun. Arkadaşlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Akbulut, Ahmet Yıldız, Emirhan Bölükbaş, Erol Yeğen, Ertuğrul Salkım, Faruk Özgür, Fatih Salihoğlu, Hakan Bıkmaz, İdris Averbek, Mehmet Kanca, Mehmet Fındıkçı, Ömer Saka, Ömer Faruk Karakoç, Recep Çelik, Recep Zafer, Vural Sinan Sert, Yunus Doğanay, Yusuf Kaçar, Yücel Yaslıca.