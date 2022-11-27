27 Kas 2022 - 19:46- Eğitim G: 27 Kas 2022 - 19:52

YÖK duyurdu: Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başlatılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak üzere 'Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nı (TR-YÖS) başlatacağını duyurdu
YÖK duyurdu: Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başlatılıyor mask
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Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere altı dilde yapılacak sınavın farklı ülkelerden adaylara, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına başvuruda yeni bir kolaylık getireceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edileceği vurgulanarak, sınava YÖK Başkanlığınca belirlenen başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurabileceği belirtildi.

“SINAV, 23 ÜLKEDE VE 17 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, ilk defa 29 Ocak 2023’te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Söz konusu sınav, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında 23 ülkede, toplamda 41 sınav merkezinde uygulanacak.

“SINAV 80 SORUDAN OLUŞACAK”

Sınava başvurular, 5 Aralık 2022 tarihine kadar yapılacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testinden 40, Temel Matematik Testinden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak gerçekleştirilecek. TR-YÖS’ün geçerlilik süresi  sınav tarihinden itibaren iki yıl olacak.

# türkiye, öğrenci

27 Kas 2022 - 19:46 - Eğitim

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