2 otomobil kaza yaptı: 1'i ağır 5 yaralı

Savrulan otomobiller yolcu indiren otobüse çarparak durabildi. Kazada 2 otomobilde bulunan 1' ağır 5 kişi yaralandı

Kaza, Başiskele D-130 Karşıyaka sapağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ö. idaresindeki 41 E 9633 plakalı otomobil ile Ç.K. kontrolündeki 10 ACU 937 plakalı otomobil ile arasında seyir halindeyken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlar birbiri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ö.Ö. kontrolündeki otomobil savrularak o esnada yolcu indiren A.G. idaresindeki 41 FU 441 plakalı şehirlerarası otobüs ile seramik yüklü paletlerin arasında kaldı. Ç.K. kontrolündeki otomobil ise aynı otobüse yandan çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ö.Ö., K.C.S. ve S.T. sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Ö.Ö., K.C.S., Ç.K. ve ismi bilinmeyen bir yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan S.T. ise ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazada Honda marka araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobil ve otobüste maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten ilerlerken araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.