ÇGHB-2 ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği organizasyonda Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 ekibini Kocaelili öğretmenlerle buluşturdu. Skeçleriyle öğretmenlere neşeli ve unutulmayacak bir akşam yaşatan Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 ekibinin gösterisini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da izledi.

3 SKEÇ SAHNELEDİLER

BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 Ekibi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü organizasyonu kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde öğretmenlerle buluştu. Öğretmenler gününe özel gösteriyi birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Şendoğan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Melih Zencir de izledi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Eser Yenenler sunuculuğunda Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 ekibi öğretmenler günü için hazırladıkları 3 skeci sahneledi. Skeçleriyle öğretmenlere neşeli ve unutulmayacak bir akşam yaşatan Çok Güzel Hareketler Bunlar-2 ekibi uzun süre ayakta alkışlandı. Program sonunda Başkan Büyükakın, tüm ekip adına Eser Yenenler’e çiçek takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Haber Merkezi

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