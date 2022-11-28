Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.