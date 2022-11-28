28 Kas 2022 - 15:21- Gündem G: 28 Kas 2022 - 15:35

Hayvanseverler belediyeleri göreve çağırdı!

Kocaeli’de bulunan hayvansever dernekleri bir araya gelerek Konya’daki vahşet hakkında suç duyurusunda bulundular. Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren hayvanseverler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyeleri göreve çağırdılar

Dilara Polat
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Hayvanseverler belediyeleri göreve çağırdı! mask
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Konya Büyüykşehir Belediyesi’ne ait olan Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklere yönelik vahşet görüntülerin sosyal medyada ifşa olması üzerine Türkiye’nin birçok yerinden hayvansever kurum ve kuruluşlar tepki gösterdi. Kocaeli’den de tepki gösteren hayvanseverler bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek Konya Belediyesi ve olayın failleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Kocaeli Can Dostları Derneği, Gölcük Hayvan Hakları Aktivistleri Derneği, Pati körfez Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ortak basın açıklaması yaptı.

ZULMÜ KABUL ETMEYECEĞİZ”

Ortak basın açıklamasını okuyan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Selma Platin Pek şu ifadelere yer verdi: “Bugün Konya'da Mamak'ta Adana'da Ümraniye'de ve daha nice barınaklarda yaşanan acının, zulmün kabul edilemeyeceğini, Asla ve asla hiçbir Vicdanin, sokakta yaşam mücadelesi veren; bizlerin yardımı ve desteğiyle Hayata tutunabilen canlarımızın, sorumsuzların zulmü kabul etmeyeceğimizi haykırmaya geldik.

ASPARAGAS HABERLER”

Yıllardır sorumsuz belediye başkanları ve ekiplerinin hayvanları ayak bağı, kurtulması gereken yaratıklar olarak görmelerinden, reklam ya da prim yapamayacakları, boşa giden emek ve maliyetler olarak görmelerinden doğan sonuçlarla karşı karşıyayız. Maalesef özellikle son 1 yıldır basın ve medya yoluyla, sokak hayvanları hedef ve suçlu gösteren asılsız, dayanaksız, haksız asparagas haberler yaparak topluma sokak hayvanlarının bir şekilde ortadan kaldırılması ve sokaklardan uzaklaştırılması sürekli ülke gündeminde tutulmaya çalışılmaktadır.

KATLİAM VE VAHŞET

Bu savunmasız ve dilsiz sokak canlarımızın mağduriyeti, insanoğlunun ise terörü şiddeti katliamı ve vahşeti değil midir? Bununla birlikte süslü söylemlerle, barınakların sokak hayvanları için sevgi ve bakım eviymiş gibi toplumda bir algı yaratılmaya çalışılmaktaysa da, Konya'da ve diğer illerde yaşanan dehşet verici, vicdanlarda kapanmaz yaralar açan, insanlığımızdan utandıran, vahim olaylar; barınakların ölüm ve tecrit kamplarından hiçbir farkının olmadığını ve artık tüm bunlara bir son verilmesi gerekliliği ve gerçeği de bir kez daha ortaya konmuştur.

MASUM VE SESSİZ KULLAR”

Türk toplumu bu değildir arkadaşlar. Türk toplumu koruyucu, kabul edici barış içerisinde Yaşamayı bilen, farklı etnik kültürlerle, doğasındaki canlılarla yaşamayı başarmış insanların toplumudur. İnancımız gereği yaratılana yaratandan ötürü merhamet gösteren, uyum içinde hayvanlarımızla beraber yaşayabilirken, ne oldu da canlarımıza zulüm edebilen insanlar olduk. Ne oldu da kin ve nefret tohumlarını en masum ve sessiz kullara yönelttik.

ALLAH’IN SESSİZ KULLARI”

Bizler Kocaeli'nde örgütlenmiş dernekler olarak her sokakta her mahallede canlarımız için mücadele ediyoruz. Sorumlulara görevlerini hatırlatıp, takip ediyoruz. Daha da dikkatli takip etmeye de devam edeceğiz. Hiçbirimiz yani sesleri çıkmayan Allah'ın sessiz kulları olan hayvanlarımızın ülkemizin neresinde olursa olsun zulme uğramasını, bilerek isteyerek katledilmesini, hele ki Devletin verdiği görevli konumuyla bunu yapmasını asla ve asla kabul etmiyor ve her yerde karşılarında olacağımızı da bu aradan belirtmek istiyoruz.

BELEDİYELERE SESLENDİ

Belediyelere de görevlerini tekrar hatırlatarak, canlarımızın başına gelen, gelecek olan her şeyin sorumlusu Sizler olduğunuzu, kısırlaştırıp aşılatıp yaşamaya alıştığı bölgeyi bırakmak zorunda olduğunuzu buradan kamuoyuna ve ilgililere duyurmayı bir borç biliyoruz. Biz dernekler olarak amacımız ve misyonumuz, sokak canlarımızın sokaklarda bizlerle birlikte tok sağlıklı ve özgür olarak yaşamalarının sağlanmasını istiyoruz.

FOTOKOD

Kocaeli’deki Hayvanseverler Konya’daki vahşete dikkat çekmek adına suç duyurusunda bulundu.

# türkiye

28 Kas 2022 - 15:21 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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