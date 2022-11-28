“Başımız sağolsun İzmit!..”

“M.Ali Kağıtçı Stadı’nda futbol müsabakası esnasında bir futbolcu aniden yere yığılmış, sahada hayatını kaybetmiştir. Sağlık personeli ve ambulansın olmamasından dolayı, 16 yaşındaki sporcumuzu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.” Evet bu şekilde yazmak istedim. Futbol oynarken de antrenör olarak çalışırken de futbolcunun darbe sonucunda sahada can çekişmesi, dilinin kasılması sonucu nefes borusunun kapanması sonucu ölümden dönmesini gören biri olarak.

BİR ÇOK MAÇTA SAĞLIKÇI YOK

Maalesef sahalarımızdaki spor müsabakalarında birçok maçta sağlık personelinin olmayışı, olanın da yeterli malzemenin bulunmaması, ne kadar aciz bir durumda olduğumuzun gerçeğini artık görmemizi gerektiriyor. Bütün futbol sahalarındaki müsabakalar esnasında tam teşekküllü ambulansın bulundurulmasının maliyeti nedir? Çok mu pahalı, personel mi yok, Allah askına bu kadar vurdumduymazlık nedir anlamış değilim. Türkiye Futbol Federasyonu bütçesi Türkiye genelinde ilk 5’e girer. Mercedes makam araçlarını Riva’da sayamazsınız, bütün çalışanların kullansın diye. Sponsor araçlar var, buradan kaynak yaratılabilir mi diye düşünüyorum.

Veya kentimizde her ilçe, belediye bütçesinden veya seçim çalışmalarında bütün partilere verilen ödeneklerden veya milletvekillerinin 1 aylık maaşlarından birçok kaynak yaratılabilir.

GEREKİRSE MAÇLARA ÇIKMAMA EYLEMİ YAPAYIM

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın, Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanı Remzi Demirer. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa acilen bir araya gelip, ciddi anlamda radikal kararlar almalı diye düşünüyorum. Gerekirse müsabakalara çıkılmasın. Valimiz Seddar Yavuz, başkanlarımız Tahir Büyükakın, Fatma Kaplan Hürriyet, ve diğer ilçe belediye başkanlarımız, sizlerin çocukları veya akrabalarınız da Allah korusun böyle bir durumda olabilir ?(Fatma Kaplanın oğlu futbolcu). Rica ediyorum, bu işe acil olarak kaynaklar yaratılıp, aksiyonlar almanız konusunda haykırıyorum: Antrenör olarak. küçücük çocuklara, gençlere başınız sağ olsun dememek için.