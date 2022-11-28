28 Kas 2022 - 15:54- Spor G: 28 Kas 2022 - 15:58

Pes! Sayın Vali’m, durum vahim!

Okul ve lig futbol maçlarında herkes çaresizliğe alıştı ama, artık Türkiye Süper Lig düzeyindeki Ampute Futbol Takımının maçı bile sağlıkçısız oynanıyor… İsyan büyüyor…

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Pes! Sayın Vali’m, durum vahim! mask
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Kocaeli sporunda tam bir sağlık skandalı yaşanıyor. Pandemi nedeniyle maçların ertelenmesi dışındaki tüm maçlarda, en büyük sorun, sağlıkçı sorunu. İl sağlık müdürlüğü çözüm bulamıyor, top valiliğe atılıyor, sahalarda faciaya ramak kalıyor

ATINCA MANGALDA KÜL BIRAKILMIYOR AMA, AMATÖR FUTBOLUN DERDİNE 40 YILDIR ÇÖZÜM BULUNAMIYOR…

“Sporun başkenti”, “Amatör liglerde ülkenin en büyük dördüncü kentiyiz”, “Onlarca gece maçı oynatıyoruz”, “En büyük biziz” teraneleri ayyuka çıkıyor ama, 37 yıllık meslek yaşantımızdan da daha önce çözüm bulunamayan sağlıkçı, sorunu, amatör liglerden sonra artık Türkiye Süper Ligi’nde bile yaşanıyor. Ama kentte bu tip olaylardan utanç duyma gibi bir özelliği kalmadığı gibi, kimsenin artık yüzü pembeleşmiyor bile. Futbolcu madeni kente, bu görüntü yakışmıyor.

METİN TEKİN, İBRAHİM ÜZÜLMEZ, RAMBO YUSUF, MERİH, KEREM, KARTAL KAYRA’LAR YETİŞİYOR AMA…

Dünyanın ve Türkiye’nin süper yıldız yetiştirme arenasında sürekli ilk 5 il içerisine giren Kocaeli kentinden son yıllarda Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Kartal Kayra gibi dünya çapında yıldızlar yetişiyor. 70’li yıllarda ülkenin efsane futbolcuları olan Metin Tekin (Sarı Fırtına),  Yusuf Altıntaş (Rambo Yusuf), İbrahim Üzülmez (Deli İbo) gibi isimlerden sonra yine Dünya yıldızı yetiştiren kentte, önümüzdeki yıllarda da yıldız adayı olacak binlerce çocuğumuz futbol oynuyor.

BU YILDIZLAR, BU SAHALARDAN YETİŞİYOR… ONLARIN FUTBOL HAYATINI GEÇTİK, GENÇ YAŞTA MEZARA KOYMAYALIM…

Sağlıkçı sorunu ne KASKF’nin, ne Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin spor müdürlüklerinin, ne de Milli Eğitim İl ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün birincil derecedeki sorumluluğu değil elbette. Ama bu kurumlar da bir şeyler yapmaya çabalıyor, sonuç sıfır. Onları kimse kaale almıyor. Almayan kim, tabii ki Sağlık İl Müdürlüğü. Kendilerine başvurduğumuz sağlık il müdürlüğü de, ne yazık ki, kanunen yaptırım uygulayamıyor. Bu şarlarda çocuklara spor yaptıran tüm kurumların ise ortak utanç duyması gerekiyor. Unutmayın ki bu kentte, salon futbolu oynayan milli bir futbolcu kızımız, maç sırasında beyin kanaması geçirerek, hastanede yaşamını yitirdi.

SAYIN VALİ’M, ARTIK BU REZİLLİĞİ SİZ DURDURUN !..

Bu kent adına tam bir utanç ve rezillik vesilesi oluyor. Gebze’deki son örnek ise tamamen rezilliğin ayyuka çıktığı an. Gebze Ampute takımı, Türkiye’de en üst ligde ilimizi temsil ediyor, masörü falan var elbette ama, sahada bir şey olduğunda müdahale edecek bir devlet sağlıkçısı yok. Genelde gazilerin de forma giydiği ampute takımlarının bu durumu ise içler acısı hal arz ediyor. Bu kentte, memleketinizde çekilen dizideki gibi “Gönül Dağı” her gün yıkılıyor Sayın Seddar Yavuz Vali’m. Sporun Başkenti söylemi bu kadar ucuz olmamalı…
# genç, türkiye, Futbol, eğitim, Büyükşehir Belediyesi, sağlık

28 Kas 2022 - 15:54 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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