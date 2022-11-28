Araştırma görevlisi alımı yapılacak

İlan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversite'nin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 40 Araştırma Görevlisi alacak.