28 Kas 2022 - 16:06- Ekonomi G: 28 Kas 2022 - 16:12

Türkiye'de tek! Trafikte 'start-stop' cezası

İlkadım ilçesinde pazarlamacı olarak çalışan Ersel Sezgin, 16 Kasım'da Kılıçdede Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde trafik ışıklarında beklerken, yakıt tasarrufu amacıyla kiralık kullanıldığı start-stop özellikli otomobili stop etti
Türkiye'de tek! Trafikte 'start-stop' cezası mask
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Yoluna devam Sezgin, adresine gelen trafik cezası karşısında şoke oldu. Sezgin, çevredeki fahri trafik müfettişi tarafından kendisine 'Kavşaklarda aracın motorunu durdurmak' suçundan 196 TL ceza kesildiğini öğrendi. Sezgin, ödemesini yaptığı cezanın iptali için Samsun 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

'3 GÜNDÜR BU CEZAYA GÜLÜYORUZ'

Mahkemeden gelecek kararı bekleyen Sezgin, "Kiralık bir  araç kullanıyordum. Otomobilin fabrika çıkışlı kendi özelliği olarak start-stop bulunuyordu. 4'lü kavşakta bekleme yaptığım esnada start-stop devreye girdi ve araç stop etti. Sonrasında trafikte yolculuğuma devam ettim. Yaklaşık 2 gün sonra posta yoluyla evime trafik cezası geldi. Ceza tutanağında, 'Trafikte aracın motoru durdurmak' ibaresi bulunuyordu.

"BU CEZAYI TÜRKİYE'DE YİYEN BELKİ İLK İNSAN BEN OLDUM"

Arkadaşlarıma attım cezayı, böyle bir ceza var mı dedim. Arkadaşlarım güldüler, hepsi çok şaşırdı. Emniyete gidip cezayı sordum, polisler de bana güldüler.

Adliyeye gidip cezaya itiraz etmek istedim. Memur arkadaşların da gülmesine sebep oldum. 3  gündür bu duruma gülüyoruz diyebilirim. 196 TL bir ceza ödedim, eğer karar lehime olursa parayı bana iade edecekler. Bu cezayı Türkiye'de yiyen belki ilk insan ben oldum" dedi.

# türkiye, karar, Araç

28 Kas 2022 - 16:06 - Ekonomi

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