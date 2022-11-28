Etimesgut Belediye moralsiz geliyor

DEPLASMANDA YOKLAR
Etimesgut Belediyespor bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor. Siyah beyazlılar 16 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı, 19 gol attı, 21 de gol yedi. Başkent temsilcisi 8 deplasman maçında 1 galibiyet alırken (Balıkesir 0-3), Adıyaman ile 0-0, Vanspor ile 1-1, Diyarbekirspor ile de 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılar Buca’ya 2-1, Fethiye ve Kastamonuspor’a 1-0, Kırklareli’ye de 3-0 yenildi. Deplasmanda 8 gol atan Ankara ekibi 10 gole engel olamadı.
KOCAELİSPOR EVİNDE ASLAN
Kocaelispor ise sahasında grubun iyi takımı olarak dikkat çekiyor. 8 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil siyahlılar 20 puanla, 2. Bucaspor’un 1 puan üzerinde bulunuyor. Sahasında 17 gol atan ve 7 gole izin veren Kocaelispor, Kırklareli’yi 2-1, Balıkesir’i 3-0, Fethiyespor’u 4-3, Adıyaman’ı 2-0, Van’ı 4-2, Diyarbekir’i de 1-0 mağlup etti. Kocaelispor iç sahada Buca ile 1-1, Serik ile de 0-0 berabere kaldı.
KOCAELİSPOR İÇ SAHA KARNESİ
Kocaelispor2 : 1Kırklarelispor
Kocaelispor0 : 0Serik Belediye
Kocaelispor1 : 1Bucaspor
Kocaelispor3 : 0Balıkesirspor
Kocaelispor4 : 3Fethiyespor
Kocaelispor2 : 0Adıyaman
Kocaelispor4 : 2Vanspor
Kocaelispor1 : 0Diyarbekir
8 MAÇ 6 GALİBİYET, 2 BERABERLİK
ETİMESGUT DEPLASMAN KARNESİ
Bucaspor2 : 1Etimesgut
Balıkesirspor0 : 3Etimesgut
Fethiyespor1 : 0Etimesgut
Adıyaman 0 : 0Etimesgut
Vanspor FK1 : 1Etimesgut
Diyarbekir2 : 2Etimesgut
Kırklarelispor3 : 1Etimesgut
Kastamonu1 : 0Etimesgut
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.