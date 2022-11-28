28 Kas 2022 - 16:12- Spor G: 28 Kas 2022 - 16:25

Etimesgut Belediye moralsiz geliyor

Kocaelispor’un cumartesi günü konuk edeceği Etimesgut Belediyespor üst üste 3 maçını kaybetti. Sert bir düşüş yaşayan Ankara ekibi son maçında sahasında Ankara Demirspor’a 4-0 mağlup oldu

Erdem Övüç
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Etimesgut Belediye moralsiz geliyor mask
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DEPLASMANDA YOKLAR

Etimesgut Belediyespor bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor. Siyah beyazlılar 16 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı, 19 gol attı, 21 de gol yedi. Başkent temsilcisi 8 deplasman maçında 1 galibiyet alırken (Balıkesir 0-3), Adıyaman ile 0-0, Vanspor ile 1-1, Diyarbekirspor ile de 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlılar Buca’ya 2-1, Fethiye ve Kastamonuspor’a 1-0, Kırklareli’ye de 3-0 yenildi. Deplasmanda 8 gol atan Ankara ekibi 10 gole engel olamadı.

KOCAELİSPOR EVİNDE ASLAN

Kocaelispor ise sahasında grubun iyi takımı olarak dikkat çekiyor. 8 iç saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil siyahlılar 20 puanla, 2. Bucaspor’un 1 puan üzerinde bulunuyor. Sahasında 17 gol atan ve 7 gole izin veren Kocaelispor, Kırklareli’yi 2-1, Balıkesir’i 3-0, Fethiyespor’u 4-3, Adıyaman’ı 2-0, Van’ı 4-2, Diyarbekir’i de 1-0 mağlup etti. Kocaelispor iç sahada Buca ile 1-1, Serik ile de 0-0 berabere kaldı.

KOCAELİSPOR İÇ SAHA KARNESİ

Kocaelispor2 : 1Kırklarelispor

Kocaelispor0 : 0Serik Belediye

Kocaelispor1 : 1Bucaspor

Kocaelispor3 : 0Balıkesirspor

Kocaelispor4 : 3Fethiyespor

Kocaelispor2 : 0Adıyaman

Kocaelispor4 : 2Vanspor

Kocaelispor1 : 0Diyarbekir

8 MAÇ 6 GALİBİYET, 2 BERABERLİK

ETİMESGUT DEPLASMAN KARNESİ

Bucaspor2 : 1Etimesgut

Balıkesirspor0 : 3Etimesgut

Fethiyespor1 : 0Etimesgut

Adıyaman 0 : 0Etimesgut

Vanspor FK1 : 1Etimesgut

Diyarbekir2 : 2Etimesgut

Kırklarelispor3 : 1Etimesgut

Kastamonu1 : 0Etimesgut

# Ankara, Kocaelispor

28 Kas 2022 - 16:12 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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