Allianz Türkiye, Finansal danışmanlık hizmeti sunuyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 19. yılında 14.3 milyon katılımcıya ve 370 milyar liranın üzerinde fon büyüklüğüne ulaşırken 2 milyona yakın katılımcı, 55 milyar liranın üzerindeki fonunu Allianz Türkiye çatısı altında yönetmeye devam ediyor.
Allianz Türkiye, bireysel emeklilik müşterilerine yeni bir hizmet sunmaya başladığını duyurdu. Allianz Türkiye, Allianz Finansal Danışmanlık hizmeti kapsamında tüm bireysel emeklilik müşterilerine, fon yönetimindeki yüksek performansının yanı sıra bireysel yatırımcılar için erişimi güç olan çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapma imkânı sağlıyor. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Allianz Türkiye olarak bireysel emeklilik alanında yenilikçi hizmetler sunuyor ve fon yönetimi alanındaki başarılı performansımızla yıllardır fark yaratıyoruz” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.