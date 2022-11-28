TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı Başiskele’de açıldı

TÜV Austria Mobility tarafından hizmete sunulan Türkiye'nin ilk bağımsız jant laboratuvarının açılışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracatı yapılan jantların testleri, uluslararası standartlarda TÜV Austria Mobility'nin Başiskele'deki laboratuvarında gerçekleştirilebilecek.Daha önce test ve sertifikalandırma işlemleri için yurt dışına gönderilen jantların testlerinin Türkiye'de yapılmasıyla ihracatın önündeki teknik engeller ortadan kalkacak.

TEST KURULUŞU

TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan, yaklaşık 6 milyon liralık yatırımla kurulan jant laboratuvarıyla ilgili şirketlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen, aynı zamanda akreditasyona sahip bağımsız test kuruluşu olduğunu söyledi.Bağımsız test kuruluşu olarak otomotiv sektöründe hem araçların hem de komponentlerin testleriyle ilgili hizmet verdiklerini belirten Doğan, bu işleri yapmak için yola 20 yıl önce çıktıklarını kaydetti.

JANT ÜRETİCİLERİ

Doğan, o günden bugüne sürekli olarak hem kadrolarıyla hem yatırımlarıyla sektöre fayda sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Burada bulunma amacımız olan jant laboratuvarı da yine Türkiye'deki jant üreticilerine hizmet vermek amaçlı direkt Türkiye'den testlerini tamamlayabilmek amaçlı bir yatırımımızdır. Sadece jant konusunda yatırımlarımız yok, bu sadece bugünkü yatırımımız ve burada bulunma sebebimiz. Bunun haricinde diğer çalıştığımız alanlarda özellikle elektrikli araçların bataryaları, şarj istasyonu konularında da yine araştırmalarımız ve yatırımlarımız devam etmekte." diye konuştu.Doğan, TÜV Austria Mobilty'de emeği geçen çalışanlara plaket verdi. Katılımcılar, daha sonra laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.