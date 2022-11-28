28 Kas 2022 - 16:29- Ekonomi G: 28 Kas 2022 - 16:32

TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı Başiskele’de açıldı

TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan, “Amacımız Türkiye'deki üreticilerin jantlarını test etmek ama ilerleyen dönemlerde yapacağımız AR-GE ve ilave çalışmalarımız, araştırmalarımız sonrasında ikinci kademe yatırımlarla yurt dışı üreticilere de destek vermeyi hedefliyoruz" dedi
TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı Başiskele’de açıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

TÜV Austria Mobility tarafından hizmete sunulan Türkiye'nin ilk bağımsız jant laboratuvarının açılışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.Türkiye'de üretilen ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracatı yapılan jantların testleri, uluslararası standartlarda TÜV Austria Mobility'nin Başiskele'deki laboratuvarında gerçekleştirilebilecek.Daha önce test ve sertifikalandırma işlemleri için yurt dışına gönderilen jantların testlerinin Türkiye'de yapılmasıyla ihracatın önündeki teknik engeller ortadan kalkacak.

TEST KURULUŞU

TÜV Austria Mobility Genel Müdürü Zehra Doğan, yaklaşık 6 milyon liralık yatırımla kurulan jant laboratuvarıyla ilgili şirketlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen, aynı zamanda akreditasyona sahip bağımsız test kuruluşu olduğunu söyledi.Bağımsız test kuruluşu olarak otomotiv sektöründe hem araçların hem de komponentlerin testleriyle ilgili hizmet verdiklerini belirten Doğan, bu işleri yapmak için yola 20 yıl önce çıktıklarını kaydetti.

JANT ÜRETİCİLERİ

Doğan, o günden bugüne sürekli olarak hem kadrolarıyla hem yatırımlarıyla sektöre fayda sağlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Burada bulunma amacımız olan jant laboratuvarı da yine Türkiye'deki jant üreticilerine hizmet vermek amaçlı direkt Türkiye'den testlerini tamamlayabilmek amaçlı bir yatırımımızdır. Sadece jant konusunda yatırımlarımız yok, bu sadece bugünkü yatırımımız ve burada bulunma sebebimiz. Bunun haricinde diğer çalıştığımız alanlarda özellikle elektrikli araçların bataryaları, şarj istasyonu konularında da yine araştırmalarımız ve yatırımlarımız devam etmekte." diye konuştu.Doğan, TÜV Austria Mobilty'de emeği geçen çalışanlara plaket verdi. Katılımcılar, daha sonra laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

# türkiye, Avrupa

28 Kas 2022 - 16:29 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.864.882 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı Başiskele’de açıldı mask
TÜV Austria Mobility Jant Laboratuvarı Başiskele’de açıldı
Allianz Türkiye, Finansal danışmanlık hizmeti sunuyor mask
Allianz Türkiye, Finansal danışmanlık hizmeti sunuyor
Türkiye'de tek! Trafikte 'start-stop' cezası mask
Türkiye'de tek! Trafikte 'start-stop' cezası
Araştırma görevlisi alımı yapılacak mask
Araştırma görevlisi alımı yapılacak
100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı mask
100 milyar liralık esnaf kredi paketi ödemeleri başladı
Başkan Bulut: Herkes sigorta acentesinin ekmeğine ortak mı olacak? mask
Başkan Bulut: Herkes sigorta acentesinin ekmeğine ortak mı olacak?
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL