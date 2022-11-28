28 Kas 2022 - 16:43- Sağlık G: 28 Kas 2022 - 16:53

Türkkan, Sağlık Bakanı Koca’ya sordu: Atama yapılacak mı?

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, sözleşmesinin bittiğini ifade ederek Eylül ayında görevinden ayrılmıştı. Ancak Güneş’in ayrılmasının ardından hastaneye hala Başhekim ataması yapılmadı.Bu duruma dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için verdiği soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıdı.
Türkkan, Sağlık Bakanı Koca’ya sordu: Atama yapılacak mı? mask
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Bu duruma dikkat çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için verdiği soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıdı

Önergesinde;

“Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in görevi Eylül ayında sona ermiştir.” diyen Türkkan, Güneş’in görevinin sona ermesinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen Hastane Başhekimliği’ne henüz bir atama yapılmadığını ifade etti.

İşte Türkkan’ın önergesi ve Sağlık Bakanı Koca’ya yönelttiği sorular:

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş’in görevi Eylül ayında sona ermiştir. Güneş’in görevinin sona ermesinin üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen Hastane Başhekimliği’ne henüz bir atama yapılmamıştır.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Eylül ayında görevi sona eren Başhekim Mustafa Güneş’in yerine yaklaşık 2,5 aydır neden atama yapılmamıştır, bunun gerekçeleri nelerdir?

2-Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevi vekaleten yürütülmekte midir, bu görevi kim yürütmektedir?

3-Bakanlık olarak Hastane Başhekimliği’ne yapılan atamalarda normal prosedür nasıl işlemektedir?

4-Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne atama yapılacak mıdır, bu ne zaman gerçekleşecek, yeni Başhekim görevine ne zaman başlayacaktır?

# eğitim, İyi Parti, sağlık

28 Kas 2022 - 16:43 - Sağlık

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