Sen düşün Boğaziçi!

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşan İzmit Belediyespor, ikinci çeyrekten itibaren aldığı üstünlüğü maçın sonuna kadar devam ettirdi. Devreyi 42-39 önde kapatan İzmitli Periler, maçın sonunda rakibini 82-76’lık skor ile mağlup etmeyi başardı.

RAKİP DİŞLİ

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça İzmit ekibi adına Deniz Cangül attığı 20 sayı ile damga vurdu. Candide Öztürk ise attığı 17 sayı ile galibiyette başrol oynayan bir diğer isim oldu. Ligde yoluna sağlam adımlarla devam eden periler, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Periler 2 Aralık’ta deplasmanda son 6 maçta 5 galibiyet elde eden Boğaziçi ile karşılaşacak.