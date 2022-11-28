Sen düşün Boğaziçi!

3 MAÇ SONRA KAZANDILAR
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 11. haftasında sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşan İzmit Belediyespor, ikinci çeyrekten itibaren aldığı üstünlüğü maçın sonuna kadar devam ettirdi. Devreyi 42-39 önde kapatan İzmitli Periler, maçın sonunda rakibini 82-76’lık skor ile mağlup etmeyi başardı.
RAKİP DİŞLİ
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça İzmit ekibi adına Deniz Cangül attığı 20 sayı ile damga vurdu. Candide Öztürk ise attığı 17 sayı ile galibiyette başrol oynayan bir diğer isim oldu. Ligde yoluna sağlam adımlarla devam eden periler, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Periler 2 Aralık’ta deplasmanda son 6 maçta 5 galibiyet elde eden Boğaziçi ile karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.