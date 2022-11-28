Türk kahvesi severler 4-5 Aralık’ı bekliyor

5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında 4-5 Aralık tarihinde Cumhuriyet Parkı içerisinde 2. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali etkinlikleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında; kahve tadımları, canlı müzik dinletisi, Türk Kahvesi atölyeleri, bando performansı, DJ performansı, çocuk animasyon gösterileri ve çeşitli ikramlar ile gün boyu renkli görüntüler oluşturulacak. Etkinlikler 2 gün boyunca saat 12.30 ile 21.30 arasında gerçekleştirilecek.
KAHVE BELGESELİ GÖSTERİLECEK
Etkinliklere katılım gösterecek firmalar; Coffee Aboul, Disa Kahve, Esperanto Cafe, Esperro Cafe, Monad, Monte Air Cafe, Rodopi Kahve, ROG Coffee, Ultra Coffee Roastery. Ayrıca Arçelik Sponsorluğunda Cem Adıyaman yönetmenliğinde Okan Bayülgen ve usta isimlerin yer aldığı “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” kahve belgeseli gösterimleri gün boyu devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.