KOÜ'yü basan Prof. Dr. Bülent Arı gözaltına alındı

Kocaeli'de İstanbul üniversitesi siyaset bilimi bölümü Prof. Dr. Bülent Arı, eski doktara öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K. kadın öğretim görevlisinin ifadesine göre üniversitedeki odasına girerek sözlü tacizde bulunan Bülent Arı kadının telefonuna el koyduktan sonra erkek arkadaşının hediyesi olan tabloyu parçalaması üzerine gözaltına alındı

Olay saat 12:00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Bülent Arı, eski Doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K. isimli kadın öğretim görevlisinin odasını bastı. Ş.K.’nın ifadesine göre Prof. Dr. Bülent Arı, Ş.K’nın telefonunu el koyup, “ Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırı” dedi ve Ş.K.’nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdı ve sözlerini devamında Arı” Sen terbiyesiz hayasızsın.” dedi. Bu esnada içeri giren erkek arkadaşı ile tartışan Arı “Benim kadınımı kimse benden alamaz” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın üniversite güvenliğine bildirilmesi üzerine güvenlik tarafından konu emniyet güçlerine ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Bülent Arı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

“HER ZAMAN CAHİL HALKA GÜVENDİM”

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Arı geçmişte katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demiş ve skandal yorumlara imza atmıştı. Kamuoyunda yoğun eleştirilere neden olan Arı, yıllardır görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı.

KILIÇDAROĞLU “GERiZEKALI” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Cahil halka daha çok güveniyorum” diyen Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı’ya sert sözlerle yüklenmiş “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var” diye tepki göstermişti.