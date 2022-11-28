Yuvam Akarca'da aidat protestosu

Kocaeli genelinde toplu konutların aidatlarının çok yükselmesi ve aidatların nereye harcandığının bilinmemesi üzerine uzun zamandır birçok toplu sitede yönetime karşı eylemler gerçekleştiriyor. Bugün Yuvam Akarca 11. Bölge olarak geçen 2’inci etapta yönetimin aidatları 520 TL’den iki seçenek olarak bin 970 veya bin 220 liraya çıkartacağını söylemesinin ardından toplu konut sakinleri sokağa çıktı. Vatandaşlar ellerinde fenerle “Yuvam uyuma, aidatına sahip çık” sloganlarıyla yönetime seslendi.