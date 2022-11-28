28 Kas 2022 - 20:54- Gündem G: 28 Kas 2022 - 21:00

Yuvam Akarca'da aidat protestosu

İzmit Yuvam Akarca Mahallesi 11. Bölge sakinleri artan aidatlarını protesto etmek için sokağa çıktı
Yuvam Akarca'da aidat protestosu mask
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Kocaeli genelinde toplu konutların aidatlarının çok yükselmesi ve aidatların nereye harcandığının bilinmemesi üzerine uzun zamandır birçok toplu sitede yönetime karşı eylemler gerçekleştiriyor. Bugün Yuvam Akarca 11. Bölge olarak geçen 2’inci etapta yönetimin aidatları 520 TL’den iki seçenek olarak bin 970 veya bin 220 liraya çıkartacağını söylemesinin ardından toplu konut sakinleri sokağa çıktı. Vatandaşlar ellerinde fenerle “Yuvam uyuma, aidatına sahip çık” sloganlarıyla yönetime seslendi.
# Vatandaşlar, KONUT

28 Kas 2022 - 20:54 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Ziya Türk - Az bile yapılıyor doğalgaz fiyatları işçi maaşları sigortası elektrik giderleri 4/5 kat artmış durumda bu giderler nasıl karşılanacak bunu hiç kimse sorgulanıyor normalde 2000/2500 TL olması gerekir

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 28 Kasım 21:24
02

Kanalan Fruk - @Ziya Türk 01 nolu yoruma cevabı: Madem aidatların 2000 2500 olması gerekiyor sayın insan, ev kirası gıda gibi masrafları nereye ekleyeceksiniz he madem ki yüksek olsun diyorsunuz bir kişinin maaşıni ne sanıyorsunuz merak ediyorum doğrusu dolarla mi maaş alıyorsunuz keyfiniz rahat gibi de

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Kasım 21:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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