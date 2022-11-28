Kanuni velilerinden uyarı

İzmit Kanuni Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi Okul Aile Birliği ve veliler hafta sonu okulun bahçesinde bir araya gelerek okulun bahçesinde yapılmak istenen prefabrike anaokulu projesinin yer seçimin yanlış olduğunu belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini kararlarını tekrar gözden geçirmelerini talep ettiler. Okul Aile Birliği yönetimi adına Serhat Şençimen yaptığı açıklama da, “ Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okulumuzun bahçesinde Saraybahçe Anaokulu geçici binasını yapacağını öğrendik. Biz okulumuzun bahçesinin genişletilmesini, yan taraftaki otoparkın eklenerek spor salonu yapılmasını beklerken, zaten çocuklarımız için yeterli olmayan bahçemize birde anaokulu prefabrike binasının yapılacağını öğrendik. Okulun bahçesinde daha önce metruk vaziyette bulunan Milli Eğitim arşiv binasını yıktırmak için uzun süre uğraştık. Tam sevindik bina yıkıldı yan tarafı birleştirerek 650 öğrencinin okuduğu okulumuza bir spor salonu yapılır diye bu haberle üzüldük. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini bu konuda sesimizi duymalarını istiyoruz” diyerek sözlerine son verdi.