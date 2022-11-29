Hereke halkı: “Gerekirse kamyonların önünde yatarız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yukarı Hereke Bölgesine çöp tesisi kurma projesinin ÇED toplantısı 8 Kasım tarihinde yapılmıştı. Hereke halkı bölgelerinde çöp tesisi istemediklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine tepki göstermişti. Bunun üzerine halkın bilgilendirildiği toplantıda Özel Güvenlik Ekipleri halk ile yetkililer arasında barikat kurmuştu. Tüm itirazlara rağmen Bakanlık ‘ÇET yapıldı’ diyerek rapor tuttu. ÇET toplantısı sonrası Hereke halkı bugün Hereke Vanlılar Derneği’nde bir araya geldi. Tesisin 237 bin 676 metrekarelik kısmında Atık Düzenli Depolama Sahası, 12 bin metrekarelik kısmında işletme binaları, 13 bin metrekarelik alanda ise (şevler ile birlikte) Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu kurulacak. Konuyla ilgili Gazetemize konuşan Herekeli vatandaşlar, genel olarak yaptığı açıklamada, “Bizi öldürecekler mi sanki. İdam mı edecekler. Biz çöpü kabul etmiyoruz. Çöpe karşıyız. Hepimizi öldürseler de istemiyoruz. Gerekirse kamyonların önünde yatarız” ifadelerine yer verirken bazı vatandaşlar da ‘Kürt’ oldukları için önemsenmediklerini ve yüzde ellilik oy oranı bulunan AKP’li iktidarın oylarının düşeceğini belirtti.

“İNSAN SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK”

Hereke Vanlılar Derneği Başkanı Fevzi Demir, “Bu çöp tesisini istememizin sebebi de Hereke’de Nuh çimentosu gibi bir sıkıntımız var onu çekiyoruz aynı zamanda taş ocakları, kireç ocakları, sıkıntısını çekiyoruz bunların pisliklerini hep biz çekiyoruz. Burada 328 dönümlük bir araziye çöp tesisi kuracaklar. Elimizden geldiği kadar karşı çıkacağımızı söyledik. Bu basit bir çevre olayı değil. Suların kirlenmesi mevcut. İMES olduğu yerde kalmayacak daha da büyüyecek. Kocaeli’nin en büyük yüz ölçümü Cumhuriyet mahallesi. Bu tesisle beraber bir şeyin önü açılacak. Bu İMES iyice bu tarafa doğru büyüyecek. Gelecek fabrikalar insan sağlığına zarar verecek fabrikalar. Dilovası’nda herkes akciğer kanseri. Biraz daha ciddi tepki bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesine, bir dilekçe yazdık onun yerine bize Valilikten cevap geldi. ÇET sürecinde olumlu veya olumsuz bir karar verilmedi. Bekleyin diyorlar bize. Büyükşehir burayı gözden çıkartmış. Bunlar bu kadar kararlıyken buna karşı daha kararlı bir duruş lazım. Gerekirse yürüyüş yaparız.

“ÖNÜMÜZ SEÇİM BURAYA GELECEKLER”

Yukarı Hereke Birlik ve Beraberlik Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Karataş, “Önümüz seçim süreci muhakkak buraya gelinecek. Biz onları gördüğümüz her yerde bu kararımızı vurgulamamız lazım. Bize söylenen tehlikesiz atık. Çoğunun içerisinde aspesler diye bir ürün var. Bunun denetimi yapılmıyor. Burada toz bulutundan duramayacağız. Hemen evlerimizin yanında bir alan. Bize çok büyük zarar verecek. Birkaç tane ocağın trafiği böyle ise bu arazinin sürecini düşünemiyoruz. Biz bu doğayı tertemiz aldık. Gelecek nesillerimize de tertemiz bırakmayı hedefliyoruz. Bu mücadeleden başarıyla çıkacağımızı hedefliyoruz” dedi.

“BİZİM SEÇTİKLERİMİZ NEDEN BİZİM YANIMIZDA DEĞİL”

Karataş açıklamalarının devamında, “Bizim okula, temiz suya, itfaiyeye ihtiyacımız var. Geçen gün burada bir ev yandı itfaiye gelene kadar 45 dakika geçti. Yangın bizi teğet geçiyor. Biz artık eksiklerimizi kenara bıraktık. Sadece çöpü getirmeyin diyoruz kendimize. Bizim çocuklarımız neden güzel bir okulda okumasın. Neden Hereke’den Körfez’e kadar gitsin. Biz birilerini seçiyoruz ama burada kimse siyasi konuşmuyor. O adamın arkasında yürümemiz gerekiyor. Ama o adamı bize yaptığı şey koltuk sevdası. Ben bugün birine oy veriyorsam o adam benim sayemde seçildi. Benim eksiklerimi gidermek zorundadır. Kendimize gelelim burasını bizim seçtiklerimizi yönetiyor. Bizim seçtiklerimiz neden bizim yanımızda değil.

“BİZ İNSANIMIZI KANSERE MAHKUM ETMEYECEĞİZ”

Beş yıldır burada yaşayan Herekeli vatandaş Fahrettin Avlar, “Hereke için okul, itfaiye, ambulans talep ettiklerini ifade etti. Burada birinin hastası varsa arabası olan arkadaşlarımız 45 dakikada hastaneye yetiştiriyor. Ve kalp krizi geçiren arkadaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Ben kesinlikle herhangi bir siyasi düşünce ile konuşmuyorum. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmezsek burada hiçbir şeyin önüne geçemeyiz. Burada hepimiz bir aileyiz. Buradaki toplumu yok etmek isteyenler kesinlikle yanılıyorlar. Biz çocuklarımızın geleceğini, büyüklerimizin nefeslerini yok etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Yukarı Hereke’de çıkan taş ocağından çıkan tozları zaten yutuyoruz. Körfez’de üç yıldır gömmüş oldukları kimyasal atıkları buraya taşıyacaklar. Burası bir Dilovası olamayacak. Bunu eve gittiğimizde eşimize ve çocuğumuza söyleyeceğiz. Bu umursamazlık gibi söz konusu olan bir durum değil. Bu bir cenazen bile daha önemli. Hepimizin sağlık problemleri ile karşı karşıya kalan bir tesis. İçimizde KOHA hastası olan insanlar var. Bizler insanımızı kansere mahkum etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“İDAM MI EDECEKLER”

Ömrünün büyük bir kısmını Yukarı Hereke’de geçiren Hacı Nusret gençlerin duruma daha çok ses çıkarmasını ifade etti. Çöp tesisine gösterdiği tepkide, “Bizi öldürecekler mi sanki. İdam mı edecekler. Biz çöpü kabul etmiyoruz. Çöpe karşıyız. Hepimizi öldürseler de istemiyoruz. Gerekirse kamyonların önünde yatarız gerekirse” dedi.

KÜRT NÜFUSU ÇOK OLDUĞU İÇİN YAPILIYOR

Bir diğer vatandaş ise, “Biz evimizde rahatça telefonla bile konuşamıyoruz. İnternetimiz yok çekmiyor. Okullarımızda hep ücretli öğretmenler var. Terkedilmiş bir Hereke burası. En sonunda da bu çöpü getirip burayı yok etmeye çalışacaklar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz” dedi. Bir diğer vatandaş Dilaver Alan ise, “Çöp tesisi istemediklerini ifade etti. Tesisin yapılmaması için eylem yapma önerisinde bulunuldu. Hereke’de Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu için bunların yapıldığını ifade etti.