Belediye Derince yalnız değil

Kulübü hiçbir zaman terk etmeyen grubun başındaki isim Hasan Düzgün’e ise arkadaşları farklı bir sürpriz yaptı. 23 yaşına giren genç taraftarın doğum gününü kutlayan sarı lacivertliler, Belediye Derincespor’un teknik ekip ve futbolcularını da ortaya koydukları üstün mücadeleden ötürü kutladı.

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HASAN DÜZGÜN (SOLDAN DÖRDÜNCÜ)