29 Kas 2022 - 15:07- Spor G: 29 Kas 2022 - 16:53

Atlı Dayanıklılık yarışları nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası’nda ödüller sahiplerini buldu
Atlı Dayanıklılık yarışları nefes kesti mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası hafta sonu Gebze’de gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 120 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışlara 26 Kasım Cumartesi günü sabahı start verildi. Atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi. Nefes kesen yarışmalar pazar günü sona erdi.

ÖDÜL TÖRENİNE PROTOKOL KATILDI

Gebze Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, kulüp başkanları, sporcular ve aileleri izledi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

YARIŞLARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

KARTEPE BELEDİYESİ 50 KM KOŞUSU:

1.Özturbo-Mustafa Özlütürk

2.Çakırbeyli- Bahadır Kaan Utlu

3.Hakmar- Mehmet Efe Güzel

4.Hüraslan-Mehmet Sait Mutlu

5.Özügüzel-Abdülkadir Arıcan

DERİNCE BELEDİYESİ 60 KM KOŞUSU:

1.İskender-Pelin Alp

2.Mavi- Kerem Cırık

3.Şahinsemih-Ö.Faruk Özer

4.Camuzdevranı- Ş.Tarık Çakır

5.Spirit- Mustafa Erşahin

SGT GAYRİMENKUL İNŞAAT 80 KM KOŞUSU:

1.Aswan- Ömer Atar

2.Gülafitap-Deren Çetinbağ

3.Umutreis-Ecrin Pekcan

4.Cennetim-Volkan Çapur

5.Asil-Ömer Faruk Pehlivan

BÜYÜKŞEHİR B. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 100 KM

1.Draguna- Erkan Demir

YILDIZ VE GENÇ BİNİCİLER ÇAYIROVA BELEDİYESİ TÜRKİYE ŞAMP. 100 KM

1.Sabır-Alim Botashev

# Kartepe, türkiye, genç, Büyükşehir Belediyesi, sağlık

29 Kas 2022 - 15:07 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.889.211 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atlı Dayanıklılık yarışları nefes kesti mask
Atlı Dayanıklılık yarışları nefes kesti
Tarihe geçtiler! Kağıtspor Karate'de Şampiyon mask
Tarihe geçtiler! Kağıtspor Karate'de Şampiyon
Biz buradayız… Bekliyoruz… mask
Biz buradayız… Bekliyoruz…
Uğurcan Bekçi: Sıkıntı var ama sahaya yansıtmıyoruz mask
Uğurcan Bekçi: Sıkıntı var ama sahaya yansıtmıyoruz
Hüseyin Gülister veda etti mask
Hüseyin Gülister veda etti
Sen düşün Boğaziçi! mask
Sen düşün Boğaziçi!
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL