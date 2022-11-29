Atlı Dayanıklılık yarışları nefes kesti

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası hafta sonu Gebze’de gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 120 sporcu katıldı. 2 gün süren yarışlara 26 Kasım Cumartesi günü sabahı start verildi. Atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koştu. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumlarının elvermesi durumunda yarışa devam edebildi. Nefes kesen yarışmalar pazar günü sona erdi.

ÖDÜL TÖRENİNE PROTOKOL KATILDI

Gebze Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen yarışları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, kulüp başkanları, sporcular ve aileleri izledi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

YARIŞLARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

KARTEPE BELEDİYESİ 50 KM KOŞUSU:

1.Özturbo-Mustafa Özlütürk

2.Çakırbeyli- Bahadır Kaan Utlu

3.Hakmar- Mehmet Efe Güzel

4.Hüraslan-Mehmet Sait Mutlu

5.Özügüzel-Abdülkadir Arıcan

DERİNCE BELEDİYESİ 60 KM KOŞUSU:

1.İskender-Pelin Alp

2.Mavi- Kerem Cırık

3.Şahinsemih-Ö.Faruk Özer

4.Camuzdevranı- Ş.Tarık Çakır

5.Spirit- Mustafa Erşahin

SGT GAYRİMENKUL İNŞAAT 80 KM KOŞUSU:

1.Aswan- Ömer Atar

2.Gülafitap-Deren Çetinbağ

3.Umutreis-Ecrin Pekcan

4.Cennetim-Volkan Çapur

5.Asil-Ömer Faruk Pehlivan

BÜYÜKŞEHİR B. TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 100 KM

1.Draguna- Erkan Demir

YILDIZ VE GENÇ BİNİCİLER ÇAYIROVA BELEDİYESİ TÜRKİYE ŞAMP. 100 KM

1.Sabır-Alim Botashev