BTP’li Can: Taklitlerimizden sakının

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli İl Başkanlığı genişletilmiş il divan toplantısını gerçekleştirdi. İl başkanı Muharrem Can, partisini çözümün tek adresi olarak anlattı. Partinin kurucusu olan merhum Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’nden alıntılar yapan ve Türkiye’nin 3 katrilyon dolarlık maden rezervine sahip olduğunu dile getiren Can, “Buğdayın anavatanı olan ülkemiz, dünyanın en çok buğday ithal eden ülkesi haline geldi. Biz bunları hak etmiyoruz. Biz kadrolarımızla çözümün tek adresiyiz, kopyacılardan, taklitçilerden ve hırsızlardan sakınınız” diye konuştu.