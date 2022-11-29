İş makinesi doğalgaz hattına zarar verdi

Gebze Ulus Mahallesi, 2122 Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın temel kazısını yapan iş makinesi operatörü doğalgaz hattının geçtiği ana şebekelerden birisine zarar verdi. Borunun zarar görmesiyle birlikte metrelerce yüksekliğe çıkan doğalgazı gören mahalle sakinleri, polisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerine yaklaşmasına izin vermedi.
Doğalgaz dağıtım şirketine bağlı ekiplerin uzun süre yaptıkları çalışmalar sonrası kopan hattaki gaz kesilerek olası bir tehlikenin önüne geçildi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.