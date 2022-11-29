İş makinesi doğalgaz hattına zarar verdi

Gebze Ulus Mahallesi, 2122 Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın temel kazısını yapan iş makinesi operatörü doğalgaz hattının geçtiği ana şebekelerden birisine zarar verdi. Borunun zarar görmesiyle birlikte metrelerce yüksekliğe çıkan doğalgazı gören mahalle sakinleri, polisi ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları olay yerine yaklaşmasına izin vermedi.

Doğalgaz dağıtım şirketine bağlı ekiplerin uzun süre yaptıkları çalışmalar sonrası kopan hattaki gaz kesilerek olası bir tehlikenin önüne geçildi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.