Şanbaz Yıldız’dan Ellibeş’e çok sert cevap!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in yönetim kurulu toplantısı sonrasında muhalefete yönelik açıklamalarına cevap verdi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Yıldız şu ifadeleri kullandı: “AKP’nin il başkanı Mehmet Ellibeş beyin bugün iktidar kaybetme korkusuyla yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla okudum. Muhalefet partisi temsilcilerini boş konuşmakla itham eden Ellibeş sokağa, esnafın yanına çıkacak yüzü olmadığı için deri koltuğuna kurulmuş, il binasında konuşmuş da konuşmuş… İYİ Parti’nin son dönemde anketlerdeki yükselişinden ve vatandaşların İYİ Partimize ilgisinden rahatsız olan Ellibeş’in açıklamalarını bu rahatsızlık çerçevesinde değerlendiriyorum.

ÖCALAN’IN MEKTUPLARI

Vatandaşlarımızın tepkisinden çekindiği için partimizin adını dahi ağzına alamayan Mehmet Ellibeş aylar önce giden iktidarın farkında. İktidarı kaybetmiş olmanın verdiği telaşla eski parti siyasetini canlandırıyor ve saldırmaya başlıyor. Bir yönetim kurulu toplantısı öncesinde bu kadar saldırgan açıklamalar yapmasının tek sebebi içerisinde bulunduğu korku atmosferidir. Utanmadan, sıkılmadan muhalefeti terör destekçileri ile bir göstermeye çalışan Mehmet Ellibeş, söz konusu oy olduğunda TRT’ye Öcalan’ı çıkartıp, Öcalan’ın mektupları ile kendi siyasetlerine destek arayan bir partinin il başkanlığını yapıyor. Mehmet bey görmezden geliyor ama Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davaları devam ederken beraber Anayasa düzenlemeye çalışıyorlar.

ŞEHİDE KELLE DİYENLER…

Yetmiyor, yine sök konusu oy olduğunda koşa koşa terör destekçisi partileri ziyaret ediyor, destek istiyorlar. Kısacası bize terör, kahvaltı masası ve benzeri iftiralar atanlar o masanın kaşarı olmakta kendilerince beis görmüyorlar. Mehmet bey, siyasi geçmişi çok çabuk unutuyor. Bu ülkede şehide kelle diyenleri, sınır kapısında terör örgütünü konvoylar halinde kabule edenleri, sınırda özel çadır mahkemeleri kuranları herkes biliyor. Bugün saçma açıklamalarla, saldırgan tavırlarla içerisinde bulundukları çıkmazı gizlemek isteyenler artık yolun sonuna gelmiş durumda. En yakın zamanda sandık kurulacak. İşte o gün kim ak, kim kara ortaya çıkacak. Vatandaşımız Türkiye’nin İYİ’liği için gerekeni yapacak.”