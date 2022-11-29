29 Kas 2022 - 15:53- Ekonomi G: 29 Kas 2022 - 16:03

SANTEK Dijital Fuarı başladı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Dijital Fuarı (SANTEK), Savunma Sanayi İl Buluşması ve Match4Industry Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliği başladı
SANTEK Dijital Fuarı başladı mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Kongre Merkezi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert, Kocaeli'nin savunma sanayi açısından önemli bir kent olduğunu söyledi.

Özsert, ülke olarak içinde bulunulan konjonktür gereği, savunma sanayinde butik üretimden çıkıp seri üretime yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Yıllarca ihtiyaç, talep olduğu zaman ürünleri geliştirdik, test ettik ama artık bulunduğumuz coğrafya gereği ihtiyacın ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Buna hazır olabilmemiz için savunma sanayimizde Kocaeli gibi endüstriyel iletişime yatkın, endüstriyel üretime kabiliyetli şehirlerimizin tecrübelerinden maksimum sayıda faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi alanında hizmet sunan firmalara yönelik çalışmalardan bahseden Özsert, "Başkanlık olarak firmalarımıza savunma sanayi destekleme fonu kapsamında destek vermekteyiz. Belli bir bütçeye kadar firmalarımızın finansmanını, düşük faiz oranlarıyla desteklemekteyiz. Firmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak buradaki en büyük amacımız." diye konuştu.

İrfan Özsert, Kocaeli'nin savunma sanayisine sağlayacağı katkının yüksek olduğuna işaret ederek, özellikle kentte otomotiv ve kimya sektörünün çok geliştiğini, bu alanların savunma sanayi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

"Kocaeli'yi fuar merkezi haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli'yi uluslararası etkinliklerin de yer aldığı bir fuar merkezi haline dönüştürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Fuarın, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası, iç ve dış pazarlara erişiminin etkili bir yolu olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, bu yıl da fuarı "SANTEK Dijital" adı altında online platformda, daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla düzenlediklerini anlattı.

Zeytinoğlu, fuarın 1 yıl boyunca açık olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fuarımızda şu an sisteme kayıtlı 125 sanayi kuruluşu ve 40 teknopark firması yer alıyor. Kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplam fuar katılımcı sayımız 181. Dijital fuarımızı, Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com teknik altyapısıyla düzenliyoruz. Fuarla eş zamanlı olarak artık gelenekselleşen 'Savunma Sanayi İkili İş Görüşmeleri' ve 'Match4Industry' etkinliklerimizi de düzenlemeye devam ediyoruz. Oda olarak üyemiz sanayi kuruluşlarının savunma sanayi tedarik zincirinde yer alabilmelerine destek olabilmek amacıyla Savunma Sanayi Yerlileşme Projesini yürütüyoruz. Projeyi 2014'te başlattık. Bugüne kadar 2 bin 900'e yakın iş görüşmesi yaptık."

Savunma Sanayii İl Buluşmasına katılan firmalar, ithal ürünlerin yerli teminine ilişkin ikili iş görüşmeleriyle işbirliği kurabilme imkanı bulacak.

Yarın sona erecek fuar kapsamında Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Pakistan ve Uganda'dan yabancı iş insanlarıyla şirketler bir araya gelecek.

29 Kas 2022 - 15:53 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.889.211 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ALINACAKTIR

Vezirçiftliği’ndeki HDM Lastik servisimizde sök tak işinde yetiştirilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

0536 605 84 87

ELEMAN ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı firmamızda çalıştırılmak üzere - AİRLESS ÇELİK KONSTRÜKSİYON BOYACISI, - MANUEL KUMLAMA USTASI - KAZAN...

0544 265 41 45 0262 335 58 20

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kadına şiddet tüm dünyada büyük sorun mask
Kadına şiddet tüm dünyada büyük sorun
Trendyol’dan yeni hamle! mask
Trendyol’dan yeni hamle!
Yapı Kredi’den ihracatçıya kredi mask
Yapı Kredi’den ihracatçıya kredi
STK’lardan KOTSİAD’a ziyaret mask
STK’lardan KOTSİAD’a ziyaret
Kocaman, fırıncılarla buluştu mask
Kocaman, fırıncılarla buluştu
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı mask
Tahıl koridorundan 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı
Anket Kocaelispor kalan son 5 maçta kaç puan toplar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL