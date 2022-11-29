29 Kas 2022 - 16:04- Ekonomi G: 29 Kas 2022 - 16:12

Türkiye'nin dört bir yanından İzmitlilerle buluşturuyor

Yüzlerce doğal ürünü aracısız olarak vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi Çınar Halk Market, ürün yelpazesini her geçen gün arttırırken, Türkiye’nin dört bir yanından doğal ve kaliteli ürünün İzmit’teki adresi oldu
Türkiye'nin dört bir yanından İzmitlilerle buluşturuyor mask
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Vatandaşların doğal ve kaliteli ürüne erişebildiği, üreticilerin de ürünlerini doğrudan halka ulaştırdığı İzmit Belediyesi Çınar Halk Market, ürün yelpazesini her geçen gün artırıyor. İzmit’te yeni bir dönemi başlatan Çınar Halk Market, Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflerden gelen ürünleri piyasanın altındaki fiyatlarla vatandaşla buluşturuyor.

VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN

Bir yıldan fazla süredir Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi’nde haftanın 7 günü hizmet veren Çınar Halk Market, doğal ve kalite ürünün İzmit’teki adresi oldu. Çınar Halk Market’ten alışveriş yapan vatandaşlar ürün kalitesinden çok memnun kalırken İzmit Belediyesi de ürün yelpazesinin her geçen gün genişleterek vatandaşlara farklı doğal tatları sunuyor.

ÇANAKKALE VE MUĞLA’DAN DOĞAL ÜRÜNLER

Ürünlerle ilgili bilgi veren ve vatandaşları Çınar Halk Market’e davet eden Çınar Halk Market Sorumlusu Savaş Şengeç, “Ülkemizin dört bir yanından gelen katkısız ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Marketimizde Çanakkale’den gelen yüzde yüz doğal domates salçası ve Yenice kapya biberinde üretilen biber salçamız yer alıyor. Muğla Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ürettiği dağ kekiği, kekik tozu, susam, melisa çayı, ada çayı, kekik çayı ve daha birçok doğal ürün marketimizde yer alıyor.

ESKİ KAŞAR VE GÖBEK KAŞARI GELİYOR

Tunceli Ovacık Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nden gelen bakliyatları marketimizde satıyoruz. Bir de buna ek olarak doğal Munzur Kaynak Tuzunu da marketimize getirerek vatandaşlarımızla buluşturduk. Kars Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen eski kaşar ve göbek kaşarı da kısa sürede yeniden marketimizdeki yerini alacak” dedi.

# türkiye, Vatandaşlar, Kadın, İzmit belediyesi

29 Kas 2022 - 16:04 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hülya Sert - Doğal ürünler hep alıyorum ve çokk memnunum. Fiatlar makul

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 17:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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