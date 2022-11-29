Büyükşehir'in bütçesi 23 Milyar TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Ulusalarası Kongre Merkezinde yapıldı. 56 Gündem Maddesinin görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi ise Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı tahmini gelir gider bütçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 23 Milyar TL olarak açıklandı. Bütçe detaylarını AKP Meclis Üyesi Berna Abiş paylaştı. Daire Başkanlıkları arasında en fazla bütçe Fen İşleri Daire Başkanlığına ayrıldı. Fen İşlerinin 2023 yılı tahmini bütçesi 5 milyar 880 milyon lira olarak açıklandı. En yüksek ikinci bütçe 3 Milyar 410 Milyon TL’lik bütçesiyle Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı olurken üçüncü sırada ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yer alıyor. Dairenin bütçesi bütçesi ise 2 Milyar 482 Milyon 106 bin TL. Bütçe içerisinde yer alan 300 milyonluk bağışın Körfez Dip Çamuru temizleme projesi kapsamında bakanlık tarafından gönderildiği ifade edildi.

İLİMİZDEKİ BELEDİYELERİN 2023 YILI BÜTÇELERİ

BELEDİYE 2022 YILI BÜTÇESİ (TL) 2023 YILI BÜTÇE (TL)

BÜYÜKŞEHİR 6.500.000.000 23.000.000.000

GEBZE 590.000.000 1.650.000.000

ÇAYIROVA 287.000.000 1.253.060.000

İZMİT 410.000.000 1.250.000.000

DARICA 283.000.000 890.000.000

KÖRFEZ 297.900.000 698.500.000

GÖLCÜK 227.000.000 668.000.000

BAŞİSKELE 221.757.000 650.407.000

DİLOVASI 138.382.500 592.715.000

KARTEPE 220.000.000 543.150.000

DERİNCE 170.000.000 450.000.000

KANDIRA 60.000.000 186.000.000

KARAMÜRSEL 43.500.000 135.000.000

“BU DOĞRU DEĞİL”

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz Türkiye’nin en fazla borcu olan belediyesi değiliz hazineye en çok borcu olan belediye biziz. Şuanda en fazla borcu olan belediyelerin sıralaması, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve daha sonra Antalya’dır.” Ama bunu özellikle Birgün Gazetesi yine böyle yazacaktır. Türkiye’nin en kötü belediyesi gibi gösteriliyoruz. Ama bu doğru değil” ifadelerine yer verdi.



