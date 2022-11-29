29 Kas 2022 - 16:19- Siyaset G: 29 Kas 2022 - 17:06

Büyükşehir'in bütçesi 23 Milyar TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı bugün Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. 2023 yılının bütçesi 23 milyar TL olarak açıklandı. Bütçe toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Birgün Gazetesi’ne gönderme yaptı

Dilara Polat
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Büyükşehir'in bütçesi 23 Milyar TL mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Ulusalarası Kongre Merkezinde yapıldı. 56 Gündem Maddesinin görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi ise Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı tahmini gelir gider bütçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 23 Milyar TL olarak açıklandı. Bütçe detaylarını AKP Meclis Üyesi Berna Abiş paylaştı. Daire Başkanlıkları arasında en fazla bütçe Fen İşleri Daire Başkanlığına ayrıldı. Fen İşlerinin 2023 yılı tahmini bütçesi 5 milyar 880 milyon lira olarak açıklandı. En yüksek ikinci bütçe 3 Milyar 410 Milyon TL’lik bütçesiyle Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı olurken üçüncü sırada ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yer alıyor. Dairenin bütçesi bütçesi ise 2 Milyar 482 Milyon 106 bin TL. Bütçe içerisinde yer alan 300 milyonluk bağışın Körfez Dip Çamuru temizleme projesi kapsamında bakanlık tarafından gönderildiği ifade edildi.

İLİMİZDEKİ BELEDİYELERİN 2023 YILI BÜTÇELERİ

BELEDİYE                       2022 YILI BÜTÇESİ (TL)                   2023 YILI BÜTÇE (TL)

BÜYÜKŞEHİR                      6.500.000.000                                   23.000.000.000

GEBZE                                  590.000.000                                       1.650.000.000

ÇAYIROVA                            287.000.000                                       1.253.060.000

İZMİT                                    410.000.000                                       1.250.000.000

DARICA                               283.000.000                                       890.000.000

KÖRFEZ                               297.900.000                                       698.500.000

GÖLCÜK                               227.000.000                                       668.000.000

BAŞİSKELE                          221.757.000                                       650.407.000

DİLOVASI                            138.382.500                                       592.715.000

KARTEPE                             220.000.000                                       543.150.000

DERİNCE                             170.000.000                                       450.000.000

KANDIRA                            60.000.000                                         186.000.000

KARAMÜRSEL                   43.500.000                                         135.000.000

“BU DOĞRU DEĞİL”

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz Türkiye’nin en fazla borcu olan belediyesi değiliz hazineye en çok borcu olan belediye biziz. Şuanda en fazla borcu olan belediyelerin sıralaması, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve daha sonra Antalya’dır.” Ama bunu özellikle Birgün Gazetesi yine böyle yazacaktır. Türkiye’nin en kötü belediyesi gibi gösteriliyoruz. Ama bu doğru değil” ifadelerine yer verdi.

# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, AKP, Tahir Büyükakın, Kartepe

29 Kas 2022 - 16:19 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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