Büyükşehir'in bütçesi 23 Milyar TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Ulusalarası Kongre Merkezinde yapıldı. 56 Gündem Maddesinin görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının en önemli gündem maddesi ise Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı tahmini gelir gider bütçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi 23 Milyar TL olarak açıklandı. Bütçe detaylarını AKP Meclis Üyesi Berna Abiş paylaştı. Daire Başkanlıkları arasında en fazla bütçe Fen İşleri Daire Başkanlığına ayrıldı. Fen İşlerinin 2023 yılı tahmini bütçesi 5 milyar 880 milyon lira olarak açıklandı. En yüksek ikinci bütçe 3 Milyar 410 Milyon TL’lik bütçesiyle Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı olurken üçüncü sırada ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yer alıyor. Dairenin bütçesi bütçesi ise 2 Milyar 482 Milyon 106 bin TL. Bütçe içerisinde yer alan 300 milyonluk bağışın Körfez Dip Çamuru temizleme projesi kapsamında bakanlık tarafından gönderildiği ifade edildi.
İLİMİZDEKİ BELEDİYELERİN 2023 YILI BÜTÇELERİ
BELEDİYE 2022 YILI BÜTÇESİ (TL) 2023 YILI BÜTÇE (TL)
BÜYÜKŞEHİR 6.500.000.000 23.000.000.000
GEBZE 590.000.000 1.650.000.000
ÇAYIROVA 287.000.000 1.253.060.000
İZMİT 410.000.000 1.250.000.000
DARICA 283.000.000 890.000.000
KÖRFEZ 297.900.000 698.500.000
GÖLCÜK 227.000.000 668.000.000
BAŞİSKELE 221.757.000 650.407.000
DİLOVASI 138.382.500 592.715.000
KARTEPE 220.000.000 543.150.000
DERİNCE 170.000.000 450.000.000
KANDIRA 60.000.000 186.000.000
KARAMÜRSEL 43.500.000 135.000.000
“BU DOĞRU DEĞİL”
Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz Türkiye’nin en fazla borcu olan belediyesi değiliz hazineye en çok borcu olan belediye biziz. Şuanda en fazla borcu olan belediyelerin sıralaması, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve daha sonra Antalya’dır.” Ama bunu özellikle Birgün Gazetesi yine böyle yazacaktır. Türkiye’nin en kötü belediyesi gibi gösteriliyoruz. Ama bu doğru değil” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.